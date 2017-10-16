Резидент "Жигулевской долины" компания "Пролог" создает стенды для подготовки кадров

Одно из стратегических направлений преобразования Тольятти — формирование образовательного лифта. Созданием базы для расширенной подготовки школьников к профессиональной деятельности успешно занимается ООО НКТЦ "Пролог".

Нехватку кадров технических специальностей страна ощущает уже несколько лет. Работа в этом направлении ведется, но говорить о массовых результатах повышения уровня практико-ориентированной подготовки школьников не приходится, отмечает научный руководитель НКТЦ "Пролог" от ТГУ Юрий Ройтбург: "Центры молодежного инновационного творчества, детские технопарки при всей их оснащенности и нацеленности на подготовку инженерных кадров не смогут в требуемом объёме решить эту государственную задачу. Необходимо активное участие школ, учреждений дополнительного образования".

На решение актуальной задачи технического и методического обеспечения учреждений образования направлен реализующийся в технопарке "Жигулёвская долина" перспективный проект "Разработка, подготовка производства, экспериментальная апробация оборудования и программного обеспечения для оснащения многопрофильных учебных центров и учреждений образования", который прошел стадию НИОКТР. Ведется подготовка разработок к серийному запуску.

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Продукты представляют собой мультимедийные интерактивные обучающие системы, учебные и демонстрационно-тренажерные стенды, комплектные рабочие места. Новый формат подготовки рассчитан на то, что школьники смогут самостоятельно получать знания и умения, проходить подготовку по индивидуальным образовательным траекториям. Пилотной площадкой новых технологий и изделий станут школы и учреждения дополнительного образования города Тольятти. E-mail: parsec81@mail.ru, т. 89023738429.

Юрий Ройтбург, научный руководитель компании ООО НКТЦ "Пролог":

— Чтобы стимулировать интерес к сфере высоких технологий, надо воспитывать молодых инноваторов, начиная со школы. Только так мы сможем подготовить их к экономике знаний, переход к которой заложен в основу поступательного развития страны.

Вашему бизнесу нужна поддержка в развитии, продвижении, привлечении финансирования? Ждем вас в технопарке "Жигулевская долина"! Записаться на встречу можно по телефону (8482) 27-02-02, 27-07-25. Подробнее на сайте dolinatlt.ru.

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