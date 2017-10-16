16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Резидент "Жигулевской долины" компания "Пролог" создает стенды для подготовки кадров Резидент технопарка компания "ИнтегроМаш" разрабатывает интерактивные технические руководства ООО СМТ "Электрощит" сдал в Большой Глушице спортивный объект Разработки резидентов технопарка "Жигулевская долина" заинтересовали Российскую армию и флот В Самаре открылся первый деловой Швейцарский центр

Государство и Бизнес Экономическая политика

Резидент "Жигулевской долины" компания "Пролог" создает стенды для подготовки кадров

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 42
Версия для печати

Одно из стратегических направлений преобразования Тольятти — формирование образовательного лифта. Созданием базы для расширенной подготовки школьников к профессиональной деятельности успешно занимается ООО НКТЦ "Пролог".

Интерактивная подсказка по сборке схемы на наборном поле стенда Электродинамика Интерактивная подсказка по сборке схемы на наборном поле стенда Электродинамика
Фото: предоставлены ООО НКТЦ "Пролог"

Нехватку кадров технических специальностей страна ощущает уже несколько лет. Работа в этом направлении ведется, но говорить о массовых результатах повышения уровня практико-ориентированной подготовки школьников не приходится, отмечает научный руководитель НКТЦ "Пролог" от ТГУ Юрий Ройтбург: "Центры молодежного инновационного творчества, детские технопарки при всей их оснащенности и нацеленности на подготовку инженерных кадров не смогут в требуемом объёме решить эту государственную задачу. Необходимо активное участие школ, учреждений дополнительного образования".

На решение актуальной задачи технического и методического обеспечения учреждений образования направлен реализующийся в технопарке "Жигулёвская долина" перспективный проект "Разработка, подготовка производства, экспериментальная апробация оборудования и программного обеспечения для оснащения многопрофильных учебных центров и учреждений образования", который прошел стадию НИОКТР. Ведется подготовка разработок к серийному запуску.

Динамический имтатор автоматической линии бетонного завода

Продукты представляют собой мультимедийные интерактивные обучающие системы, учебные и демонстрационно-тренажерные стенды, комплектные рабочие места. Новый формат подготовки рассчитан на то, что школьники смогут самостоятельно получать знания и умения, проходить подготовку по индивидуальным образовательным траекториям. Пилотной площадкой новых технологий и изделий станут школы и учреждения дополнительного образования города Тольятти. E-mail: parsec81@mail.ru, т. 89023738429.

Юрий Ройтбург, научный руководитель компании ООО НКТЦ "Пролог":

— Чтобы стимулировать интерес к сфере высоких технологий, надо воспитывать молодых инноваторов, начиная со школы. Только так мы сможем подготовить их к экономике знаний, переход к которой заложен в основу поступательного развития страны.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вашему бизнесу нужна поддержка в развитии, продвижении, привлечении финансирования? Ждем вас в технопарке "Жигулевская долина"! Записаться на встречу можно по телефону (8482) 27-02-02, 27-07-25. Подробнее на сайте  dolinatlt.ru.

На правах рекламы

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Thought Mind 30 августа 2014 13:25 Руководитель "Гарантийного фонда поддержки предпринимательства" Михаил Герасимов покинул свой пост

ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей

Владимир Сверкалов 03 февраля 2014 17:44 Возле застройки "Кошелев-проекта" может появиться индустриальный парк

Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html

Фото на сайте

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Нанотехнологический центр Самарской области представил свои разработки на «ИННОПРОМе»

Нанотехнологический центр Самарской области представил свои разработки на «ИННОПРОМе»

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5