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Банки Финансы

Круглый стол по вопросам ипотеки в банке "Российский капитал" расставит все точки над i

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С начала года в Самарской области было выдано ипотеки на 21,8 млрд рублей, или на 3,5 млрд рублей больше, чем за первые восемь месяцев 2016 года. Этому способствует в первую очередь снижение ставок по ипотечному кредитованию. Оно серьезно стимулирует рост спроса на ипотеку и вызывает множество вопросов у потенциальных клиентов.

Фото: предоставлено банком

Как выбрать банк? Какой ипотечной программе отдать предпочтение? Можно ли оформить ипотеку со сниженным первоначальным взносом? Эти и другие вопросы будут обсуждаться в ходе круглого стола, который портал "Волга Ньюс" проведет совместно с банком "Российский капитал" 18 октября 2017 года.

В обсуждении актуальной темы примут участие эксперты филиала "Самарский" банка "Российский капитал", представители ведущих застройщиков Самары, а также гильдии риэлторов.

Ипотечный рынок демонстрирует небывалый рост. Аналитики отмечают, что ипотечный рынок Самарского региона в январе — августе 2017 года вырос на 18,9%. Ипотека становится доступнее, а у потенциальных клиентов появляется множество вопросов, главный из которых — как выбрать банк для ипотеки. Приобрести достойное жилье на выгодных условиях — значит отдать предпочтение надежным партнерам, которые профессионально подберут ипотечную программу с учетом всех нюансов сделки, найдут лучшие варианты жилья на первичном и вторичном рынках, а также предложат минимальный размер первоначального взноса.

Итоговые материалы круглого стола по вопросам ипотеки будут опубликованы на нашем портале.

Задать свои вопросы экспертам можно уже сейчас в соцсетях "ВКонтакте" и "Facebook".

Гид потребителя

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Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

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Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

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Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 14:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Михаил Грушевский 28 апреля 2016 08:28 Эл банк должен вернуть своим заемщикам 150 млн руб. неправомерно полученных от них средств

И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.

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