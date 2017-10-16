Круглый стол по вопросам ипотеки в банке "Российский капитал" расставит все точки над i

С начала года в Самарской области было выдано ипотеки на 21,8 млрд рублей, или на 3,5 млрд рублей больше, чем за первые восемь месяцев 2016 года. Этому способствует в первую очередь снижение ставок по ипотечному кредитованию. Оно серьезно стимулирует рост спроса на ипотеку и вызывает множество вопросов у потенциальных клиентов.

Как выбрать банк? Какой ипотечной программе отдать предпочтение? Можно ли оформить ипотеку со сниженным первоначальным взносом? Эти и другие вопросы будут обсуждаться в ходе круглого стола, который портал "Волга Ньюс" проведет совместно с банком "Российский капитал" 18 октября 2017 года.

В обсуждении актуальной темы примут участие эксперты филиала "Самарский" банка "Российский капитал", представители ведущих застройщиков Самары, а также гильдии риэлторов.

Ипотечный рынок демонстрирует небывалый рост. Аналитики отмечают, что ипотечный рынок Самарского региона в январе — августе 2017 года вырос на 18,9%. Ипотека становится доступнее, а у потенциальных клиентов появляется множество вопросов, главный из которых — как выбрать банк для ипотеки. Приобрести достойное жилье на выгодных условиях — значит отдать предпочтение надежным партнерам, которые профессионально подберут ипотечную программу с учетом всех нюансов сделки, найдут лучшие варианты жилья на первичном и вторичном рынках, а также предложат минимальный размер первоначального взноса.

Итоговые материалы круглого стола по вопросам ипотеки будут опубликованы на нашем портале.

Задать свои вопросы экспертам можно уже сейчас в соцсетях "ВКонтакте" и "Facebook".