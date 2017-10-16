Круглый стол по вопросам ипотеки в банке "Российский капитал" расставит все точки над i

С начала года в Самарской области было выдано ипотеки на 21,8 млрд рублей, или на 3,5 млрд рублей больше, чем за первые восемь месяцев 2016 года. Этому способствует в первую очередь снижение ставок по ипотечному кредитованию. Оно серьезно стимулирует рост спроса на ипотеку и вызывает множество вопросов у потенциальных клиентов.
Как выбрать банк? Какой ипотечной программе отдать предпочтение? Можно ли оформить ипотеку со сниженным первоначальным взносом? Эти и другие вопросы будут обсуждаться в ходе круглого стола, который портал "Волга Ньюс" проведет совместно с банком "Российский капитал" 18 октября 2017 года.
В обсуждении актуальной темы примут участие эксперты филиала "Самарский" банка "Российский капитал", представители ведущих застройщиков Самары, а также гильдии риэлторов.
Ипотечный рынок демонстрирует небывалый рост. Аналитики отмечают, что ипотечный рынок Самарского региона в январе — августе 2017 года вырос на 18,9%. Ипотека становится доступнее, а у потенциальных клиентов появляется множество вопросов, главный из которых — как выбрать банк для ипотеки. Приобрести достойное жилье на выгодных условиях — значит отдать предпочтение надежным партнерам, которые профессионально подберут ипотечную программу с учетом всех нюансов сделки, найдут лучшие варианты жилья на первичном и вторичном рынках, а также предложат минимальный размер первоначального взноса.
Итоговые материалы круглого стола по вопросам ипотеки будут опубликованы на нашем портале.
Задать свои вопросы экспертам можно уже сейчас в соцсетях "ВКонтакте" и "Facebook".
Последние комментарии
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.