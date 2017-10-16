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Преступления Происшествия

Экстрадированный с Украины Сергей Носков не смог выйти из-под ареста

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском райсуде Самары федеральный судья Марина Титовец по ходатайству следствия продлила до 11 ноября срок содержания под стражей Сергею Носкову, обвиняемому в убийствах и разбоях. Эти преступления он якобы совершил в составе так называемой банды Липова.

Напомним, Владимир Липов был признан виновным в  разбойном нападении на охранников в переулке Тургенева, совершенном в июле 2006 г., и получил 22 года лишения свободы.

Носков долго находился в международном розыске, и в апреле 2017 г. его экстрадировали с Украины. Сейчас он находится в СИЗО-1.

Защита подследственного намерена обжаловать арест на основании грубого нарушения УПК РФ, который ограничивает предельный срок содержания под стражей 18 месяцами. А их клиент находится за решеткой с 10 апреля 2016 года.

"С сожалением приходится признать, что судья откровенно поставила себя выше закона, — возмущается адвокат Андрей Карномазов. — Опять торжествует политическая целесообразность, когда суд со всей очевидностью подчиняется неким руководящим установкам, выходящим за рамками закона".

По словам защитника, согласно п. 4 ч. 10 ст. 109 УПК РФ, в срок содержания под стражей также засчитывается время, в течение которого лицо содержалось под стражей на территории иностранного государства по запросу об оказании правовой помощи или о выдаче его РФ.

Интересно, что Носкову инкриминируют преступления, совершенные в составе банды Липова, за которые сам Липов был полностью оправдан по всем эпизодам присяжными еще пять лет назад. Это эпизод по нападению в 2004 г. на магазин "Кожа-Меха", нападение на инкассаторов у завода Тарасова в 2005 г. и около базы "Мико" в том же году. Защитник Липова — адвокат Карномазов — обращает внимание, что Липов был полностью оправдан и по обвинению в создании и участии в так называемой "банде Липова", что означает, говоря юридическим языком, что никакой "липовской банды" и не было, хотя на этот раз участие в ней предъявлено Носкову.

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