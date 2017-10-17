Самарская область заняла четвертое место в РФ по количеству взяток

Самарская область в 2017 г. заняла четвертое место в РФ по количеству зарегистрированных преступлений по ст. 290 УК РФ "Получение взятки". Об этом сообщает портал правовой статистики Генпрокуратуры РФ.
Показатели сравнивались по 83 регионам страны на период с января по август. За эти месяцы в регионе было выявлено 72 случая получения взяток.
Интересно, что по показателям на 2016 г. Самарская область занимала 27 место по количеству выявленных взяток, а в 2015 году — 44.
Всего в 2016 г. в регионе зарегистрировано 56 случаев получения взяток, в 2015 — 52.
По общему количеству зарегистрированных преступлений регион занимает 13 место в рейтинге, в графе "преступления террористического характера" — 24-е место, а по показателям "преступления особой тяжести" — 12-е.
"Статистические данные очень важны при формировании планов и задач, — отметил начальник управления правовой статистики прокуратуры Самарской области Андрей Маслаков. — Если отмечает рост преступлений какого-либо вида, это значит, что на борьбу с этими преступлениями следует обратить больше внимания".
Как отметил Андрей Маслаков, всего в первом полугодии органы прокуратуры Самарской области в сфере уголовно-правовой статистики выявили больше 13 тыс. случаев недостоверных отчетов, полученных от правоохранительных органов. По словам представителя прокуратуры, в основном недостоверные статистические данные силовики подают не по злому умыслу, а из-за ошибок. Впрочем, такие ошибки грозят дисциплинарными взысканиями, отмечают в прокуратуре.
Последние комментарии
Ой. Ой. Ой. Хулиган.
За последние 2 месяца это даже не второй случай кражи лошадей
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы
Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.