Самарская область заняла четвертое место в РФ по количеству взяток

Самарская область в 2017 г. заняла четвертое место в РФ по количеству зарегистрированных преступлений по ст. 290 УК РФ "Получение взятки". Об этом сообщает портал правовой статистики Генпрокуратуры РФ.

Показатели сравнивались по 83 регионам страны на период с января по август. За эти месяцы в регионе было выявлено 72 случая получения взяток.

Интересно, что по показателям на 2016 г. Самарская область занимала 27 место по количеству выявленных взяток, а в 2015 году — 44.

Всего в 2016 г. в регионе зарегистрировано 56 случаев получения взяток, в 2015 — 52.

По общему количеству зарегистрированных преступлений регион занимает 13 место в рейтинге, в графе "преступления террористического характера" — 24-е место, а по показателям "преступления особой тяжести" — 12-е.

"Статистические данные очень важны при формировании планов и задач, — отметил начальник управления правовой статистики прокуратуры Самарской области Андрей Маслаков. — Если отмечает рост преступлений какого-либо вида, это значит, что на борьбу с этими преступлениями следует обратить больше внимания".

Как отметил Андрей Маслаков, всего в первом полугодии органы прокуратуры Самарской области в сфере уголовно-правовой статистики выявили больше 13 тыс. случаев недостоверных отчетов, полученных от правоохранительных органов. По словам представителя прокуратуры, в основном недостоверные статистические данные силовики подают не по злому умыслу, а из-за ошибок. Впрочем, такие ошибки грозят дисциплинарными взысканиями, отмечают в прокуратуре.