Главу Нефтегорского района задержали по обвинению во взяточничестве

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области предъявил обвинение главе Нефтегорского района по п. "г" ч. 4 ст. 290 УК РФ "Получение взятки". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 2010 г. муниципальный служащий помог застройщику получить (продлить) разрешение на строительство, за что получил квартиру в строящемся жилом доме на ул. Мира в Нефтегорске стоимостью более 700 тыс. рублей.

Сейчас обвиняемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.