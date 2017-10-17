Готовность ул. Дальней составляет 61%, автодороги Арена 2018 - 75%. Об этом сообщил врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов на совместном заседании комитета по строительству и комитета по культуре, спорту и молодежной политике Самарской губернской думы 17 октября.

"Строительство транспортной инфраструктуры вокруг стадиона ведется в соответствии с плановыми сроками. Общая готовность улицы Дальней на 16 октября составляла 61%, с 1 октября по 15 октября строителями был уложен песчаный слой 200 метров (7% от общего объема), щебеночный слой уложили на 300 метров, нижний слой асфальтобетона - на 780 метров", - рассказал Александр Фетисов.

По его словам, готовность автомобильной дороги ул. Арена 2018 сейчас составляет 75%. За две недели строители проложили 150 м песчаного слоя, 390 м щебеночного слоя, 250 м нижнего слоя дорожной одежды, 516 м верхнего слоя асфальта.

"По девяти остальным проездам вокруг стадиона работа ведется в соответствии с планами-графиками без риска отставаний", - сообщил Александр Фетисов.

Врио вице-губернатора рассказал депутатам, что реконструкция автомобильной дороги Волжский - Курумоч завершена на 72%. Напомним, срок окончания работ обозначен в декабре 2017 года.

"Мы в ежедневном режиме ведем контроль отчетности сделанных работ. С 1 по 15 октября по этому объекту выполнено 2% от общего объема работ. Цифра скромная, но работы ведутся в графике", - отметил Фетисов.

По его словам, реконструкция Московского шоссе завершена на 76%.

"Единственное отставание связано с переустройством сетей коммуникаций, остальные работы выполняются в соответствии с графиком", - рассказал он.

Депутаты подробно интересовались ходом работ по благоустройству территории около стадиона и реконструкцией дорог. Особенное внимание вызвали неудобные для многих автомобилистов повороты с Московского шоссе на пр. Кирова. Вопрос было решено обсудить отдельно на заседании профильного комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи.

"Мы увидели, что строительные работы по большинству объектов находятся в завершающей стадии, начинаются работы по благоустройству. Нас беспокоят объемы благоустройства, сроки выполнения работ. Весной было заседание думы, на котором мы обратили внимание властей на ряд недочетов, все наши замечания были учтены, недоработки исправлены. Думаю, наши сегодняшние беспокойства тоже будут услышаны и все приведено в соответствие, чтобы гражданам было удобно", - прокомментировал председатель комитета губдумы по культуре, спорту и молодежной политике Александр Милеев.