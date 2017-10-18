Глава Нефтегорского района задержан еще на 72 часа

В среду, 18 октября, в Самарском райсуде Самары прошло заседание по избранию меры пресечения главе Нефтегорского района, подозреваемому во взяточничестве. Срок задержания Владимиру Корневу продлили еще на 72 часа. Об этом сообщила старший помощник руководителя СУ СК Самарской области Елена Шкаева.

Напомним, по версии следствия, в 2010 г. глава района помог застройщику получить (продлить) разрешение на строительство, а за это получил квартиру в строящемся доме на ул. Мира в Нефтегорске. Стоимость этого жилья составляла более 700 тыс. рублей.