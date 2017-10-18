Глава Нефтегорского района задержан еще на 72 часа

В среду, 18 октября, в Самарском райсуде Самары прошло заседание по избранию меры пресечения главе Нефтегорского района, подозреваемому во взяточничестве. Срок задержания Владимиру Корневу продлили еще на 72 часа. Об этом сообщила старший помощник руководителя СУ СК Самарской области Елена Шкаева.
Напомним, по версии следствия, в 2010 г. глава района помог застройщику получить (продлить) разрешение на строительство, а за это получил квартиру в строящемся доме на ул. Мира в Нефтегорске. Стоимость этого жилья составляла более 700 тыс. рублей.
Последние комментарии
Ой. Ой. Ой. Хулиган.
За последние 2 месяца это даже не второй случай кражи лошадей
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы
Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.