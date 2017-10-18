Ежегодный музыкальный фестиваль "Мстиславу Ростроповичу" отметил свой первый юбилей

В Театре оперы и балета 15 и 16 октября прошел X Музыкальный фестиваль "Мстиславу Ростроповичу", в котором принял участие симфонический оркестр Мариинского театра под управлением художественного руководителя Валерия Гергиева.

Из Европы в Самару

Оркестр Мариинского театра в Самару приехал прямо из Словакии. Начало осени в Словакии связано с ежегодным фестивалем "Братиславские музыкальные торжества". Буквально накануне своего выступления в Самаре, 14 октября, симфонический оркестр под управлением Валерия Гергиева на сцене словацкой филармонии исполнил произведения Дебюсси, Мессиана, сюиту из балета "Жар-птица" Стравинского, Одиннадцатую симфонию Шостаковича.

Самарскую программу выступлений оркестр Мариинки начал с произведений Прокофьева, Щедрина, Шостаковича.

"В Самару мы привезли три довольно крупные программы, это западная, русская классика и редко исполняемые произведения. Должен сказать, что третья симфония Скрябина (исполнили во второй день фестиваля) в последнее время редко звучит даже в России. И почти не звучит в мире. Поэтому я для себя определил круг произведений, в который включил некоторые симфонии Прокофьева, Шостаковича, произведения Стравинского, симфонии Рахманинова и Скрябина, которые должны звучать постоянно, по крайней мере, в исполнении оркестра Мариинского театра", — рассказал Валерий Гергиев.

16 октября Симфонический оркестр Мариинского театра выступил дважды. Днем по традиции состоялся благотворительный концерт. В программе прозвучали: Симфоническая поэма "Дон Жуан" Рихарада Штрауса, Вариации на тему Гайдна для оркестра Иоганнеса Брамса, Третья симфония ("Божественная поэма") Александра Скрябина.

В вечернем концерте оркестр исполнил "Болеро" Мориса Равеля, произведение довольно популярное, но, безусловно, любимое публикой. Прозвучал также "Гарольд в Италии" Гектора Берлиоза — симфония для оркестра с солирующим альтом (солист — Юрий Афонькин) и Концерт для фортепиано с оркестром Франсиса Пуленка, за фортепиано в этот день солировал молодой исполнитель Абисал Гергиев — сын маэстро. В 2012 году Абисал Гергиев поступил в среднюю специальную музыкальную школу Санкт-Петербургской консерватории им. Римского-Корсакова (класс Марины Вольф). В настоящее время он обучается под руководством Александра Сандлера. Принимает активное участие в детских музыкальных проектах Мариинского театра.

Музей театра оперы и балета

Второй день фестиваля оказался довольно насыщенным для маэстро. В перерывах между концертами в Самарском театре оперы и балета состоялось открытие первого блока музейно-выставочного пространства. Валерий Гергиев, после того как торжественно перерезал ленточку, с большим вниманием осмотрел экспозицию. В новом музее отражены самые важные события самарского театра: его открытие в 1931 году, эвакуация Большого театра, легендарная мировая премьера Седьмой ("Ленинградской") симфонии Шостаковича. В одном из разделов экспозиции в режиме онлайн транслируются архивные кинокадры от 5 марта 1942 года. Кроме того, в открывшемся музее можно увидеть костюмы к спектаклю "Борис Годунов", фотографии балетных спектаклей последних лет. В дальнейшем, как рассказала директор театра Наталья Глухова, музейное пространство будет обогащаться.

Юбилейный и последний фестиваль?

Валерий Гергиев стал первым посетителем театрального музея. После осмотра экспонатов он прошел в Колонный зал и провел пресс-конференцию для самарских журналистов и музыкальной общественности города.

"Я под большим впечатлением от увиденного, — начал маэстро, — потрясающая возможность увидеть самого Шостаковича, оркестр Большого театра. Это — волнующие кадры".

Валерий Гергиев также рассказал, что в Мариинском театре с нетерпением ждут самарскую труппу со спектаклем "Леди Макбет Мценского уезда": "Это, безусловно, один из лучших спектаклей, созданных здесь за последние годы, последние десятилетия. Постановка Исаакяна станет ярким событием для Петербурга. И, я надеюсь, такие обменные гастроли станут в будущем более насыщенными".

Как рассказал Валерий Гергиев, фестиваль "Мстиславу Ростроповичу", художественным руководителем которого он является, ожидают серьезные перемены. Отметивший в этом году свой первый юбилей — десять лет, музыкальный фестиваль изменит формат, а, возможно, и название.

Напомним, что ежегодный музыкальный фестиваль "Мстиславу Ростроповичу" — дань памяти и приношение выдающемуся виолончелисту и дирижеру, творческий путь которого связан с Самарой. Участниками фестиваля в разные годы его проведения становились такие выдающиеся музыканты, как: скрипачки Анне-Софи Муттер и Алена Баева, альтист Юрий Башмет, пианисты Александр Торадзе, Даниил Харитонов и Люка Дебарг, виолончелистка Татьяна Васильева, пианист и дирижер Игнат Солженицын, тенор Саймон ОʼНил, солисты оперной труппы и хор Мариинского театра. Гостями фестиваля были Майя Плисецкая, Родион Щедрин, Наталья Солженицына, София Губайдулина. Первые два фестиваля в 2008 и 2009 годах прошли на сцене самарской филаромнии, третий и все последующие в Самарском театре оперы и балета.

"Мы можем расширить рамки нашего сотрудничества с самарским театром, — сказал Валерий Гергиев на встрече с музыкальной общественностью, — и в будущем должны взять более высокую планку. Следующий приезд Мариинского театра будет связан с Седьмой ("Ленинградской") симфонией Дмитрия Шостаковича, 75-летие которой мы отмечаем, и, как мне кажется, с этим грандиозным историческим событием можно связать приезд не только оркестра, но и других коллективов — оперной и балетной трупп Мариинского театра".

Маэстро напомнил, что в Мариинке уже много лет с успехом идет спектакль "Ленинградская симфония" в постановке Игоря Бельского, и было бы прекрасно предоставить и самарскому зрителю возможность посмотреть этот легендарный балет.

Формат совсем нового либо обновленного музыкального фестиваля пока находится в стадии обсуждения, но безусловно, как сказал маэстро, часть программы обязательно будет посвящена Мстиславу Ростроповичу. Продолжится в рамках нового фестиваля и сотрудничество с молодыми дарованиями.

Образовательная часть

На встрече Валерий Гергиев также рассказал о своих новых проектах: "Во Владивостоке, как вы знаете, Маринский театр открыл два новых филиала. Это требует огромного напряжения, прежде всего работы мысли. Немало времени занимают и перелеты. В настоящее время мы будем развивать во Владивостоке два-три сопутствующих проекта по укреплению образовательной базы. Самара, кстати, тоже испытывает в этом необходимость. Мне кажется, такие театры, как Владивостокский или Самарский, должны готовить выпускников здесь же, на местах. Чтобы не испытывать проблем, не смотреть в другие города, такие как Астрахань, Казань, Нижний Новгород, где имеются консерватории. В Самаре должен быть свой вуз, выпускающий специалистов, в том числе и художников по свету, режиссеров, постановщиков хореографии. И я не думаю, что этот вопрос сложно решить. Я могу поддержать, если это заинтересует регион".

По словам Валерия Гергиева, сегодняшние артисты Мариинки, выступающие на самарской сцене, любой профессии: скрипачи, виолончелисты, альтисты, могли бы давать короткие мастер-классы. Образовательная программа может стать и частью будущего фестиваля.