На закрытом участке Ново-Садовой начали укладку асфальта

Сегодня ночью на Ново-Садовой рабочие ООО "Самаратрансстрой" приступили к укладке выравнивающего слоя, который станет основанием проезжей части на участке между ул. Полевой и Первомайской. По словам представителя подрядной организации, работы продлятся до конца этих выходных. Движение на участке должны пустить в первых числах ноября.

"Площадь дорожного покрытия составляет около 7,5 тыс. кв. метров, — рассказал Волга Ньюс начальник участка Михаил Панин. — Этой ночью был уложен выравнивающий слой, на который уже сегодня начнем "укрывать" асфальтобетоном ЩМА-30. Завершить укладку нижнего слоя мы планируем уже завтра".

По словам Михаила Панина, после этого асфальтоукладочная техника возьмет недельную паузу. "Это связано с установкой бортового камня и поднятием колодцев на проезжей части, — говорит начальник участка. — В первых числах ноября мы планируем уложить верхний слой асфальтобетона, после чего по Ново-Садовой можно будет пускать сквозное движение по трем полосам в сторону города и двум — в обратном направлении".

Подрядчик уточняет, что для соблюдения этих сроков многое зависит от погоды. И тем не менее, оптимизма у рабочих не отнять. Тем более, что работы по благоустройству территории, где несколько лет работали метростроевцы, выполнены уже больше чем на половину. Опоры освещения установлены, кабель для фонарей и светильников тоже проложен. Тротуары и газоны выложены практически на всей территории участка.

Таким образом, уже к началу следующего месяца на перекрестках Ново-садовой с Полевой и Первомайской может быть возвращена прежняя схема работы светофоров. В ближайшее время на повороте с Полевой, по направлению движения в город, около сквера поставят остановочный павильон. Кроме того на входе и выходе из сквера установят два пандуса для маломобильных граждан.