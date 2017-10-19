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Дорожное строительство Транспорт и связь

На закрытом участке Ново-Садовой начали укладку асфальта

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сегодня ночью на Ново-Садовой рабочие ООО "Самаратрансстрой" приступили к укладке выравнивающего слоя, который станет основанием проезжей части на участке между ул. Полевой и Первомайской. По словам представителя подрядной организации, работы продлятся до конца этих выходных. Движение на участке должны пустить в первых числах ноября.

Фото: Андрей Савельев

"Площадь дорожного покрытия составляет около 7,5 тыс. кв. метров, — рассказал Волга Ньюс начальник участка Михаил Панин. — Этой ночью был уложен выравнивающий слой, на который уже сегодня начнем "укрывать" асфальтобетоном ЩМА-30. Завершить укладку нижнего слоя мы планируем уже завтра".

По словам Михаила Панина, после этого асфальтоукладочная техника возьмет недельную паузу. "Это связано с установкой бортового камня и поднятием колодцев на проезжей части, — говорит начальник участка. — В первых числах ноября мы планируем уложить верхний слой асфальтобетона, после чего по Ново-Садовой можно будет пускать сквозное движение по трем полосам в сторону города и двум — в обратном направлении".

Подрядчик уточняет, что для соблюдения этих сроков многое зависит от погоды. И тем не менее, оптимизма у рабочих не отнять. Тем более, что работы по благоустройству территории, где несколько лет работали метростроевцы, выполнены уже больше чем на половину. Опоры освещения установлены, кабель для фонарей и светильников тоже проложен. Тротуары и газоны выложены практически на всей территории участка.

Таким образом, уже к началу следующего месяца на перекрестках Ново-садовой с Полевой и Первомайской может быть возвращена прежняя схема работы светофоров. В ближайшее время на повороте с Полевой, по направлению движения в город, около сквера поставят остановочный павильон. Кроме того на входе и выходе из сквера установят два пандуса для маломобильных граждан.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 01 августа 2017 11:18 Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

А дальше больницы не только дорога, но и жизнь похоже заканчивается? 4 полосы в одну до Стара Загора будут сливаться. В районе рынка на Ташкентской /К.Маркса и так движение никакое, так туда с Московского предлагается увеличить транспортный поток. Зашибись модернизация.

иван гурьянов 27 июля 2017 19:19 Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

вы че люди в каком месте выполнено на 70% там половина ташкенской можно сказать не существует ,вообще половина города без дороги чему вы или кому верите

Алекс Меломан 27 апреля 2017 07:13 Тоннель до станции метро "Самарская" предлагают строить в три этапа

А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?

Dmitry Lakotsenin 27 марта 2017 12:48 Южный мост в Самаре отремонтирует "ПСК Волга"

Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!

Герман Фишер 16 ноября 2016 12:04 Сборы системы "Платон" в Самарской области за год составили 240 млн рублей

Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)

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