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Внешэкономбанк определил регионального менеджера в Самарской области

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Официальным представителем Внешэкономбанка в Самарской области стал член регионального Клуба директоров, консультант по международным проектам Сергей Субботин.

Решение принято в рамках внедрения банком новой модели работы с регионами - в 16 субъектах РФ появятся региональные менеджеры, которые будут отбирать инвестпроекты, соответствующие стратегическим приоритетам обновленного ВЭБа.

"Внешэкономбанк реализует новый подход к поиску и отбору инвестиционных проектов для пополнения кредитного портфеля банка, формируя сеть своих представителей в федеральном масштабе. Региональные менеджеры будут отбирать проекты с потребностью в инвестициях от 1 млрд руб. и сроком реализации от 5 лет, которые соответствуют стратегическим приоритетам обновленного ВЭБа, а также проекты для фабрики проектного финансирования", — отметил заместитель председателя Внешэкономбанка - член правления Алексей Иванченко.

По словам врио вице-губернатора - министра экономического развития, инвестиций и торговли региона Александр Кобенко, область поддерживает инициативу Внешэкономбанка по формированию пула региональных менеджеров.

"Подобная сеть сертифицированных ВЭБом менеджеров позволит проводить более эффективный и оперативный отбор проектов для проектного финансирования с учетом специфики каждого региона. Данная модель работы будет способствовать развитию перспективных отраслей экономики, созданию новых рабочих мест и положительно скажется как на инвестиционном климате отдельных субъектов РФ, так и страны в целом. Финансирование инфраструктуры является одной из ключевых задач ВЭБа как института развития. В 2018 году наш регион принимает этапы Чемпионата мира по футболу, в регионе активно развивается транспортная и туристическая инфраструктура в ЧМ-2018. В связи с этим в настоящее время на территории Самарской области планируется реализация большого числа инвестиционных проектов. И, конечно, мы надеемся на активное и плодотворное сотрудничество с ВЭБом", — поделился он.

Сергей Субботин отметил, что Самарская область — диверсифицированный регион, обладающий многими преимуществами, в том числе находящимися в сфере инвестиционных приоритетов ВЭБ.

"Это и промышленность высоких переделов (нефтехимия, авиационно-космическая отрасль и др.), и инфраструктура (энергетика, ж/д, авиа и речной транспорт), и высокотехнологичные медицинские проекты, и инициативы НТИ. Выгодное географическое положение и современные квалифицированные кадры позволяют активно развивать и экспорт новых IT-технологий и услуг. Уверен, что выход Внешэкономбанка на региональный рынок позволит активизировать экономические процессы и в полной мере реализовать новую модель взаимодействия Самара-ВЭБ 2.0.", — сказал Сергей Субботин.

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