На ВФМС-2017 Самара готовится к выполнению норм ГТО

Участники XIX Всероссийского фестиваля молодежи и студентов вовсю готовятся к выполнению физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".
На протяжении всего форума на специально оборудованной площадке ребята имеют возможность в тестовом режиме пройти испытания на гибкость, прыжок в длину с места, подтягивание, отжимание, рывок гири, упражнения на пресс.
В пятницу, 20 октября, состоятся основные испытания, по итогам которых лучшие из лучших получат свои значки. За четыре дня работы площадки сдать нормы ГТО изъявили желание более 4 тыс. участников из 79 стран.
Студент Самарского государственного технического университета Иван Кистанов с раннего утра уже был на площадке. Молодой человек решил испытать себя в прыжках в длину, подтягивании и отжимании. Тренеры, работающие на площадке ГТО, с удовольствием помогают ребятам и подсказывают, как правильно выполнять те или иные задания.
Завтра у нашего героя сложный день — ему впервые предстоит побороться за значок ГТО. Несмотря на то, что Иван не занимается профессионально спортом, он держит себя в форме. Больше всего его привлекает легкая атлетика.
В родной Самаре Иван часто перед учебой выходит на пробежку по набережной. Молодой человек не хватает "звезд с неба" и признается, что некоторые испытания ГТО даются ему нелегко.
"Честно говоря, с моим ростом в почти два метра непросто прыгать в длину. Еще я нерегулярно занимаюсь на турнике, но в итоге подтягивания не вызвали у меня особой сложности, — признался молодой человек. — Я здоровый парень, и мне важна моя физическая форма. Нельзя сидеть на месте. Я хочу получить значок, который получали наши родители, бабушки и дедушки".
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.