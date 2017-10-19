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Молодежная политика Общество

На ВФМС-2017 Самара готовится к выполнению норм ГТО

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Участники XIX Всероссийского фестиваля молодежи и студентов вовсю готовятся к выполнению физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

Фото: Дмитрий Бурлаков

На протяжении всего форума на специально оборудованной площадке ребята имеют возможность в тестовом режиме пройти испытания на гибкость, прыжок в длину с места, подтягивание, отжимание, рывок гири, упражнения на пресс.

В пятницу, 20 октября, состоятся основные испытания, по итогам которых лучшие из лучших получат свои значки. За четыре дня работы площадки сдать нормы ГТО изъявили желание более 4 тыс. участников из 79 стран.

Студент Самарского государственного технического университета Иван Кистанов с раннего утра уже был на площадке. Молодой человек решил испытать себя в прыжках в длину, подтягивании и отжимании. Тренеры, работающие на площадке ГТО, с удовольствием помогают ребятам и подсказывают, как правильно выполнять те или иные задания.

Завтра у нашего героя сложный день — ему впервые предстоит побороться за значок ГТО. Несмотря на то, что Иван не занимается профессионально спортом, он держит себя в форме. Больше всего его привлекает легкая атлетика.

В родной Самаре Иван часто перед учебой выходит на пробежку по набережной. Молодой человек не хватает "звезд с неба" и признается, что некоторые испытания ГТО даются ему нелегко.

"Честно говоря, с моим ростом в почти два метра непросто прыгать в длину. Еще я нерегулярно занимаюсь на турнике, но в итоге подтягивания не вызвали у меня особой сложности,  — признался молодой человек. — Я здоровый парень, и мне важна моя физическая форма. Нельзя сидеть на месте. Я хочу получить значок, который получали наши родители, бабушки и дедушки".

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