АСВ вновь продает имущество банка "Волга-Кредит"

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выставило на торги нереализованную недвижимость банкротящегося банка "Волга-Кредит".

Всего продается 12 лотов общей стоимостью 144,5 млн рублей. Это бывшие офисы банка в Самарской, Ульяновской, Волгоградской областях и республике Татарстан, гаражи в Самаре и Новокуйбышевске. Они выставлены на продажу вместе с земельными участками и оборудованием.

Объекты разделены на два блока. Первые шесть лотов, в составе которых офисные помещения в Самарской и Волгоградской областях, планируется выставить на открытый аукцион 5 декабря. В случае если на нем они проданы не будут, повторные торги с дисконтом в 10% по этим объектам пройдут 5 февраля 2018 года.

Лоты, не проданные на повторных торгах, а также остальные объекты недвижимого имущества ВКБ, выставленные на продажу, уйдут на торги путем публичного предложения, которые будут проводиться с 27 марта по 30 апреля с постепенным понижением цены на 20-40%.

Напомним, финансовые трудности в ВКБ начались в декабре 2014 г., а 30 декабря у него была отозвана лицензия. В феврале 2015 г. кредитная организация была признана банкротом. Размер установленной задолженности банка перед кредиторами, по состоянию на 1 сентября 2017 г., составляет 7,6 млрд руб., расчеты с ними, по данным АСВ, пока не осуществлялись.

Имущество банка выставляется на торги в четвертый раз. Первый аукцион состоялся в июне 2016 года.

В его рамках на продажу выставлялись не только объекты недвижимости, но также транспортные средства и кредитный портфель банка. Тогда имущество банка было разделено на 243 лота.

Недвижимость выставлялась на продажу 13 лотами общей стоимостью около 324,3 млн рублей. Крупнейшим активом являлся бывший центральный офис банка в Самаре площадью 2,9 тыс. кв. м, расположенный в пристрое к ЦУМу. Он был выставлен на аукцион за 171,6 млн рублей. Однако ни один из объектов недвижимости в результате этих торгов продан не был.

Затем в августе они были выставлены на продажу повторно с дисконтом в 10%, но ни одной заявки по-прежнему не поступило.

Интересно, что в составе декабрьских лотов здание центрального офиса ВКБ отсутствует, хотя продано оно так и не было. В целом же объекты выставлены на продажу с небольшим понижением стоимости от июньских торгов.