Гендиректор ОЭЗ "Тольятти" Алексей Пахоменко покинул свой пост

Алексей Пахоменко покинул должность генерального директора АО "ОЭЗ ППТ "Тольятти". Соответствующее решение было принято на заседании совета директоров общества 17 октября.

Как отмечают в пресс-службе ОЭЗ "Тольятти", Пахоменко досрочно прекратил свои полномочия в связи с переходом на новое место работы.

С 19 октября исполнять обязанности гендиректора управляющей компании ОЭЗ "Тольятти" начал Сергей Федоров, ранее отвечающий за правовое обеспечение деятельности компании.

"Он работает над развитием ОЭЗ с 2011 года и является одним из самых первых членов команды. При его непосредственном участии заложены основы юридической деятельности организации", — говорится в сообщении пресс-службы ОЭЗ "Тольятти".

Алексей Пахоменко руководил проектом с момента выхода постановления о создании особой экономической зоны в Самарской области в августе 2010 года. За время его работы ОЭЗ "Тольятти" вошла в число наиболее эффективных особых экономических зон страны, а также была признана одной из лучших инвестиционных площадок России.

За это время практически полностью застроена инфраструктурой территория двух этапов ОЭЗ общей площадью 427 га, привлечено 19 резидентов из восьми стран мира, запущено семь производств. Общий объем инвестиций достиг 17,2 млрд руб., из которых 60% — частные средства.

Как поясняют в ОЭЗ, после своего ухода с должности генерального директора Алексей Пахоменко продолжит принимать участие в развитии площадки в качестве члена совета директоров АО "ОЭЗ ППТ "Тольятти".