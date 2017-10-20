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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

"Авиакор" не смог взыскать с ПАО "Туполев" задолженность свыше 52 млн рублей

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарское ОАО "Авиакор-авиационный завод" не смогло взыскать с московского ПАО "Туполев" 52,9 млн руб. задолженности.

"Авиакор" является одним из крупнейших российских авиастроительных предприятий, входит в корпорацию "Русские машины". ПАО "Туполев" — разработчик авиационной техники, входит в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация".

Согласно материалам КАД ВАС, в мае 2016 г. между "Авиакором" и ПАО "Туполев" был заключен договор, в рамках которого самарский завод поставлял продукцию для самолетов марки Ту. Поставки осуществлялись для исполнения ПАО "Туполев" госконтракта с министерством обороны РФ по сервисному обслуживанию самолетов Ту-95Мс.

"Туполев" в качестве аванса перевел "Авиакору" 39,4 млн рублей. Самарский завод поставил продукцию в общей сложности на 92,3 млн руб., однако оставшиеся 52,8 млн руб. ему так и не были выплачены.
В связи с этим в июле 2017 г. "Авиакор" обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием о взыскании с "Туполева" этой суммы.

Представители ПАО "Туполев", согласно определению суда, поясняли, что возражают против удовлетворения иска, поскольку деньги из федерального бюджета на оплату продукции не поступили — соответственно, возможности окончательно рассчитаться с "Авиакором" нет.

Суд посчитал доводы завода "Туполев" обоснованными, сославшись на то, что при заключении договора "Авиакор" согласился с тем, что "финансирование работ осуществляется за счет средств федерального бюджета", и оплата производится после их поступления. В итоге суд в удовлетворении требований самарского завода отказал.

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