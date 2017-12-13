Строительство путепровода для трамваев под ул. Дальней завершено

В Самаре завершено строительство путепровода для трамваев под ул. Дальней, общая готовность всего объекта составляет порядка 70%, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, протяженность новой трамвайной ветки составит 2,2 километра. В состав объекта входит путепровод тоннельного типа, который располагается вдоль Московского шоссе и служит для пропуска двух трамваев под ул. Дальней.

Также проектом предусматривается строительство трех новых тяговых подстанций на улицах Гастелло, Галактионовской, Барбошиной поляне общей мощностью 9 тыс. кВт. Они обеспечат равномерное распределение нагрузки на всем протяжении маршрута и бесперебойное выполнение нового графика движения подвижного состава. Общая готовность трех тяговых подстанций составляет 90%.

"Все земляные работы на объекте завершены, ведется монтаж опор контактной сети, освещения, - рассказал заместитель руководитель МБУ г.о.Самара "Управление капитального строительства" Владимир Рылкин. - Установлены восемь новых стрелок: две на ул. Ташкентской, шесть - на разворотном кольце. Стрелки оборудованы автоматическим переводом и обогревом".

В центре разворотного кольца трамвая проектом предусмотрено одноэтажное здание конечного диспетчерского пункта "Стадион". В начале года здесь уже стартуют отделочные работы, а с февраля начнется монтаж оборудования".

Работы ведутся в соответствии с графиком. Планируется, что в марте начнется тестирование трамвайной линии. Ввод в эксплуатацию запланирован на апрель 2018 года.