Строительство путепровода для трамваев под ул. Дальней завершено

В Самаре завершено строительство путепровода для трамваев под ул. Дальней, общая готовность всего объекта составляет порядка 70%, сообщает пресс-служба мэрии.
Напомним, протяженность новой трамвайной ветки составит 2,2 километра. В состав объекта входит путепровод тоннельного типа, который располагается вдоль Московского шоссе и служит для пропуска двух трамваев под ул. Дальней.
Также проектом предусматривается строительство трех новых тяговых подстанций на улицах Гастелло, Галактионовской, Барбошиной поляне общей мощностью 9 тыс. кВт. Они обеспечат равномерное распределение нагрузки на всем протяжении маршрута и бесперебойное выполнение нового графика движения подвижного состава. Общая готовность трех тяговых подстанций составляет 90%.
"Все земляные работы на объекте завершены, ведется монтаж опор контактной сети, освещения, - рассказал заместитель руководитель МБУ г.о.Самара "Управление капитального строительства" Владимир Рылкин. - Установлены восемь новых стрелок: две на ул. Ташкентской, шесть - на разворотном кольце. Стрелки оборудованы автоматическим переводом и обогревом".
В центре разворотного кольца трамвая проектом предусмотрено одноэтажное здание конечного диспетчерского пункта "Стадион". В начале года здесь уже стартуют отделочные работы, а с февраля начнется монтаж оборудования".
Работы ведутся в соответствии с графиком. Планируется, что в марте начнется тестирование трамвайной линии. Ввод в эксплуатацию запланирован на апрель 2018 года.
Последние комментарии
Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!
Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.
Так там .Между путей трамвая. Плитка уже по плыла.У нас на ЛЕСНОЙ остановке.
А дальше больницы не только дорога, но и жизнь похоже заканчивается? 4 полосы в одну до Стара Загора будут сливаться. В районе рынка на Ташкентской /К.Маркса и так движение никакое, так туда с Московского предлагается увеличить транспортный поток. Зашибись модернизация.
вы че люди в каком месте выполнено на 70% там половина ташкенской можно сказать не существует ,вообще половина города без дороги чему вы или кому верите