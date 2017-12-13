РКК "Энергия" одобрила эскизный проект ракеты "Союз-5", разработанный РКЦ "Прогресс"

Научно-технический совет Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" одобрил эскизный проект новой самарской ракеты среднего класса "Союз-5" для летно-конструкторской отработки, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу РКК.

"Президиум научно-технического совета решил одобрить рассмотренные материалы эскизного проекта комплекса ракеты-носителя среднего класса для летно-конструкторской отработки ключевых элементов космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса", - говорится в сообщении.