РКК "Энергия" одобрила эскизный проект ракеты "Союз-5", разработанный РКЦ "Прогресс"

Научно-технический совет Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" одобрил эскизный проект новой самарской ракеты среднего класса "Союз-5" для летно-конструкторской отработки, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу РКК.
"Президиум научно-технического совета решил одобрить рассмотренные материалы эскизного проекта комплекса ракеты-носителя среднего класса для летно-конструкторской отработки ключевых элементов космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса", - говорится в сообщении.
"Союз-5" - ракета среднего класса, разработанная самарским РКЦ "Прогресс" на замену украинским "Зенитам". Носитель будет способен выводить на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезного груза, в том числе по пилотируемой программе, а на геостационарную орбиту (с помощью разгонного блока) - до 2,5 тонны. Первый полет новой ракеты намечен на 2022 год.