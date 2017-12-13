Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области информирует об ограничении движения автотранспорта.

Движение на пересечении улиц Демократической и Ташкентской перекроют на две ночи

В период с 14 по 16 декабря с 22:00 до 6:00 в связи с производством работ по демонтажу и монтажу линий электропередач ВЛ 220 кВ будет полностью закрыто движение автомобильного транспорта в районе пересечения улиц Демократической и Ташкентской в Самаре.

Напомним, на пересечении ул. Ташкентской и ул. Демократической ведется строительство путепровода.