Движение на пересечении улиц Демократической и Ташкентской перекроют на две ночи

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области информирует об ограничении движения автотранспорта.
В период с 14 по 16 декабря с 22:00 до 6:00 в связи с производством работ по демонтажу и монтажу линий электропередач ВЛ 220 кВ будет полностью закрыто движение автомобильного транспорта в районе пересечения улиц Демократической и Ташкентской в Самаре.
Напомним, на пересечении ул. Ташкентской и ул. Демократической ведется строительство путепровода.
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СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
где её вернули?как не было воды так и нет
ну вот, хоть здесь редактор нормальный.
Розетки для гаджетов - очень актуальны. Редкая утка нынче без навигатора летает, а лебеди без смартфонов и вовсе никуда)
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.