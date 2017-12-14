"Не отдадим": Дмитрий Азаров прокомментировал возможность переезда "Рока над Волгой" в Саратов

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров высказался по поводу возможности переезда музыкального фестиваля "Рок над Волгой" в Саратовскую область.
Подыскать фестивалю новую площадку в другом регионе предложил депутат Саратовской областной думы Иван Дзюбан. С соответствующей инициативой он выступил накануне на заседании комитета по спорту, туризму и делам молодежи, обращаясь к главе комитета по туризму Виктории Бородянской, сообщает saratovnews.ru.
"Фестиваль "Рок над Волгой" в Самаре закрыли. Сейчас организаторы ищут площадку для фестиваля. Если вы поработаете, то это может принести огромный поток туристов. Фестиваль несет миллиард проблем, но туристов можно привлечь. Молодежь ждет такие мероприятия", — отметил Дзюбан.
Бородянская отметила, что над этим комитет по туризму может поработать совместно с минкультом.
Новость прокомментировал глава Самарской области Дмитрий Азаров. "Не отдадим", — написал врио губернатора в своем аккаунте в Twitter.
Напомним, в последний раз "Рок над Волгой" прошел в 2013 году. Тогда на фестивале выступила группа Rammstein. На поле около поселка Петра-Дубрава собралось около 700 тысяч человек.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!