"Не отдадим": Дмитрий Азаров прокомментировал возможность переезда "Рока над Волгой" в Саратов

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров высказался по поводу возможности переезда музыкального фестиваля "Рок над Волгой" в Саратовскую область.

Подыскать фестивалю новую площадку в другом регионе предложил депутат Саратовской областной думы Иван Дзюбан. С соответствующей инициативой он выступил накануне на заседании комитета по спорту, туризму и делам молодежи, обращаясь к главе комитета по туризму Виктории Бородянской, сообщает saratovnews.ru.

"Фестиваль "Рок над Волгой" в Самаре закрыли. Сейчас организаторы ищут площадку для фестиваля. Если вы поработаете, то это может принести огромный поток туристов. Фестиваль несет миллиард проблем, но туристов можно привлечь. Молодежь ждет такие мероприятия", — отметил Дзюбан.

Бородянская отметила, что над этим комитет по туризму может поработать совместно с минкультом.

Новость прокомментировал глава Самарской области Дмитрий Азаров. "Не отдадим", — написал врио губернатора в своем аккаунте в Twitter.

Напомним, в последний раз "Рок над Волгой" прошел в 2013 году. Тогда на фестивале выступила группа Rammstein. На поле около поселка Петра-Дубрава собралось около 700 тысяч человек.