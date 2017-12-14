Определены имена всех 16 пилотов XXI Рождественской гонки чемпионов

Организаторы XXI Рождественской гонки чемпионов определили имена всех 16 пилотов, сообщил сайт Lada Sport Rosneft.

Соревнования пройдут 14 января на ледовой трассе полигона ПАО "АвтоВАЗ" в с. Сосновка. За рулем специально подготовленных автомобилей Lada Vesta пилоты будут бороться за новый переходящий трофей - "Серебряную Ладью".

Места за рулем гоночных автомобилей займут: