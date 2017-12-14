Определены имена всех 16 пилотов XXI Рождественской гонки чемпионов

Организаторы XXI Рождественской гонки чемпионов определили имена всех 16 пилотов, сообщил сайт Lada Sport Rosneft.
Соревнования пройдут 14 января на ледовой трассе полигона ПАО "АвтоВАЗ" в с. Сосновка. За рулем специально подготовленных автомобилей Lada Vesta пилоты будут бороться за новый переходящий трофей - "Серебряную Ладью".
Места за рулем гоночных автомобилей займут:
- Кирилл Ладыгин - пятикратный победитель Гонки чемпионов;
- Дмитрий Брагин - чемпион России по кольцевым гонкам (класс "Туринг"), чемпион России по зимним трековым гонкам (N-1600);
- Денис Булатов - чемпион России по кольцевым гонкам ("Туринг-Лайт");
- Дмитрий Воронов - чемпион России по ралли ("R3");
- Павел Кальманович - чемпион России по ралли-кроссу ("Национальный");
- Никита Ситников - чемпион России по картингу ("KZ-2");
- Михаил Митяев - обладатель Кубка России по кольцевым гонкам ("Супер-Продакшн");
- Айдар Нуриев - обладатель Кубка России по кольцевым гонкам ("Национальный"), вице-чемпион России по зимним трековым гонкам (N-1600);
- Иван Лукашевич - обладатель Кубка России по кольцевым гонкам (MitJet 2L);
- Михаил Грачев - победитель этапов международной серии TCR International Series;
- Василий Грязин - призер этапов чемпионата Европы по ралли, призер этапов чемпионата мира по ралли-кроссу;
- Владимир Шешенин - вице-чемпион России по кольцевым гонкам ("Туринг");
- Андрей Масленников - вице-чемпион России по кольцевым гонкам ("Туринг-Лайт");
- Максим Чернев - серебряный призер Кубка России по кольцевым гонкам ("Супер-Продакшн");
- Алексей Дудукало - бронзовый призер чемпионата России по кольцевым гонкам ("Туринг");
- Егор Санин - бронзовый призер Кубка России по кольцевым гонкам ("Национальный"), вице-чемпион России по ралли-кроссу ("Национальный").
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Парни из проката уже мобилизуются! Добро пожаловать!!! Мы будем рады вас видеть!!!
спасибо за интересный отдых))