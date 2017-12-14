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Определены имена всех 16 пилотов XXI Рождественской гонки чемпионов

ТОЛЬЯТТИ. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Организаторы XXI Рождественской гонки чемпионов определили имена всех 16 пилотов, сообщил сайт Lada Sport Rosneft.

Фото: http://ladasportrosneft.ru

Соревнования пройдут 14 января на ледовой трассе полигона ПАО "АвтоВАЗ" в с. Сосновка. За рулем специально подготовленных автомобилей Lada Vesta пилоты будут бороться за новый переходящий трофей - "Серебряную Ладью".

Места за рулем гоночных автомобилей займут:

  1. Кирилл Ладыгин - пятикратный победитель Гонки чемпионов;
  2. Дмитрий Брагин - чемпион России по кольцевым гонкам (класс "Туринг"), чемпион России по зимним трековым гонкам (N-1600);
  3. Денис Булатов - чемпион России по кольцевым гонкам ("Туринг-Лайт");
  4. Дмитрий Воронов - чемпион России по ралли ("R3");
  5. Павел Кальманович - чемпион России по ралли-кроссу ("Национальный");
  6. Никита Ситников - чемпион России по картингу ("KZ-2");
  7. Михаил Митяев - обладатель Кубка России по кольцевым гонкам ("Супер-Продакшн");
  8. Айдар Нуриев - обладатель Кубка России по кольцевым гонкам ("Национальный"), вице-чемпион России по зимним трековым гонкам (N-1600);
  9. Иван Лукашевич - обладатель Кубка России по кольцевым гонкам (MitJet 2L);
  10. Михаил Грачев - победитель этапов международной серии TCR International Series;
  11. Василий Грязин - призер этапов чемпионата Европы по ралли, призер этапов чемпионата мира по ралли-кроссу;
  12. Владимир Шешенин - вице-чемпион России по кольцевым гонкам ("Туринг");
  13. Андрей Масленников - вице-чемпион России по кольцевым гонкам ("Туринг-Лайт");
  14. Максим Чернев - серебряный призер Кубка России по кольцевым гонкам ("Супер-Продакшн");
  15. Алексей Дудукало - бронзовый призер чемпионата России по кольцевым гонкам ("Туринг");
  16. Егор Санин - бронзовый призер Кубка России по кольцевым гонкам ("Национальный"), вице-чемпион России по ралли-кроссу ("Национальный").

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