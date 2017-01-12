Гоночные Lada Vesta получили 170-сильные форсированные моторы

Гоночные автомобили Lada Vesta, подготовленные для спортивных соревнований, оснащены форсированным вазовским двигателем объемом 1,6 л мощностью 170 л. с., усиленной подвеской, вварным каркасом безопасности.
Об этом сообщил пресс-центр АвтоВАЗа.
Технические характеристики машины представлены на сайте Lada Sport:
- Масса снаряженная без водителя — 1062 кг,
- Двигатель, 21805-37, Рабочий объем 1,6л., 16 клапанов,
- Максимальная мощность 170 л. с., максимальный момент 175 Нм,
- Оригинальный впускной и выпускной коллекторы Lada Sport,
- Прямоточная система выпуска диаметром 63 мм,
- Оригинальные усиленные опоры подвески силового агрегата,
- Специальные спортивные настройки двигателя,
- КПП кулачковая с тросовым приводом, спортивные передаточные отношения, дифференциал повышенного трения,
- Спортивные газонаполненные амортизаторы подвески, специальные пружины подвески, разработанные под зимние трековые гонки,
- Специальные углы установки колес,
- Тормозная система двухконтурная, распределение контуров перед-зад,
- Регулятор давления в заднем контуре,
- Кузов облегчен, с вварным каркасом безопасности, массой 47 кг,
- Колесо 16′, шипованная спортивная шина шириной 145 мм.
Автомобиль представят 15 января на испытательном полигоне АвтоВАЗа в с. Сосновка, где пройдет юбилейная XX Рождественская синхронная гонка чемпионов, которая традиционно знаменует собой начало нового автоспортивного года.
Впервые в истории Рождественских гонок, которые проводятся с 1996 г., пилоты выступают на спортивных Lada Vesta.
Участники гонки — чемпионы и призеры российских, европейских и мировых серий. Главный приз Рождественской гонки — автомобиль Lada Granta в версии Drive Active.
Последние комментарии
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.
На мой взгляд, им нужно целенаправленно заняться Бережливым производством-сокращать потери и стоимость авто. Кто как не Андерсен должен это знать. А не увеличивать выплаты ТОПам. Пусть почитают: Майк Ротер. Тойота ката.