Гоночные Lada Vesta получили 170-сильные форсированные моторы

Гоночные автомобили Lada Vesta, подготовленные для спортивных соревнований, оснащены форсированным вазовским двигателем объемом 1,6 л мощностью 170 л. с., усиленной подвеской, вварным каркасом безопасности.

Об этом сообщил пресс-центр АвтоВАЗа.

Технические характеристики машины представлены на сайте Lada Sport:

Масса снаряженная без водителя — 1062 кг,

Двигатель, 21805-37, Рабочий объем 1,6л., 16 клапанов,

Максимальная мощность 170 л. с., максимальный момент 175 Нм,

Оригинальный впускной и выпускной коллекторы Lada Sport,

Прямоточная система выпуска диаметром 63 мм,

Оригинальные усиленные опоры подвески силового агрегата,

Специальные спортивные настройки двигателя,

КПП кулачковая с тросовым приводом, спортивные передаточные отношения, дифференциал повышенного трения,

Спортивные газонаполненные амортизаторы подвески, специальные пружины подвески, разработанные под зимние трековые гонки,

Специальные углы установки колес,

Тормозная система двухконтурная, распределение контуров перед-зад,

Регулятор давления в заднем контуре,

Кузов облегчен, с вварным каркасом безопасности, массой 47 кг,

Колесо 16′, шипованная спортивная шина шириной 145 мм.

Автомобиль представят 15 января на испытательном полигоне АвтоВАЗа в с. Сосновка, где пройдет юбилейная XX Рождественская синхронная гонка чемпионов, которая традиционно знаменует собой начало нового автоспортивного года.

Впервые в истории Рождественских гонок, которые проводятся с 1996 г., пилоты выступают на спортивных Lada Vesta.

Участники гонки — чемпионы и призеры российских, европейских и мировых серий. Главный приз Рождественской гонки — автомобиль Lada Granta в версии Drive Active.