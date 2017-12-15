Аппаратно-программные комплексы компании "СИГМАПРО" обеспечивают электронные коммуникации в режиме 24/7

Резидент технопарка "Жигулевская долина" — компания "СИГМАПРО" — разрабатывает и производит востребованное интерактивное оборудование на базе сенсорных технологий с высокой долей импортозамещения.

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Компания "СИГМАПРО" — один из удачных примеров развития стартапа. Она была создана в 2014 году, а в начале 2015 получила статус резидента технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" с проектом "Разработка и создание многофункциональных информационных терминалов с единой системой управления". Начинали со штучного производства терминалов, сейчас выпускают продукцию мелкими сериями.

Команда из 25 человек работает над созданием инновационных отраслевых программно-аппаратных решений для формирования безбарьерной информационной среды. Ее разработки способствуют интегрированию современных информационных технологий в повседневную жизнь всех без исключения групп населения, в том числе людей с нарушениями статодинамических и сенсорных функций (людей с ограниченными возможностями здоровья). В рамках реализации федерального проекта "Модернизация информационной среды" компания работает в программах "Доступная среда", "Информационное общество", "Развитие образования".

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Потребители продуктов компании — все, кому нужно предоставлять информацию о своих услугах, товарах широкой аудитории. Это могут быть как государственные органы, так и частные компании. Оборудование, произведенное компанией, установлено в школах, музеях, бизнес-центрах, аэропортах, вокзалах.

Программно-аппаратные комплексы компании имеют ряд преимуществ по сравнению с терминалами других производителей. Во-первых, изготовитель адаптирует любое серийное решение под отраслевые бизнес-задачи заказчика. Во-вторых, сохраняет цену без привязки рубля к курсу валют. Стабильное ценообразование, а цена на оборудование утверждается 1 раз в год и не подлежит изменению в сторону увеличения, говорит об экономическом здоровье компании. В-третьих, обеспечит доставку оборудования в самые короткие сроки, потому что расположен на территории Самарской области, которая отличается хорошо развитой транспортной сетью с выходом на федеральную трассу М5. В-четвертых, обеспечит гарантийное и сервисное обслуживание через сеть аккредитованных центров и выезд к заказчику в течение суток. В-пятых, гарантирует гибкость платформенных решений. В случае необходимости есть возможность беспроблемного переноса программы на иную программную и аппаратную платформу. Кроссплатформенные программно-аппаратные комплексы доступны в модификациях на OS Windows и OS Open Source (Android). Примечательно, что 90% комплектующих производятся на территории Самарской области.

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"Мы только начинаем развиваться. Но синергия качества и экономичности уже стала нашей идеологией. Мы предлагаем решения под ключ и гарантируем их устойчивую работу, — сказал генеральный директор компании "СИГМАПРО" Владимир Бураков. — Сегодня мы продаем свои продукты под брендом компании одного из крупнейших дитстрибьюторов электронной техники, и это дает нам возможность выходить на новые площадки и рынки". Компания, активно работая через сеть партнеров, завоевывает все новые территории. Сегодня у нее уже более 50 дилеров.

Благодаря статусу резидента компания "СИГМАПРО" направляет сотрудников на бесплатное обучение в акселерационных программах, которые проводит технопарк, постоянно участвует в выставках. В 2016 году компания реализовала продукцию на 10 млн руб., располагая лабораторией в 40 м², а в 2017 году производственная база увеличилась до 260 м², а количество рабочих мест — до 25. Это позволило реализовать продукции более, чем на 50 млн руб. Двукратный рост производственных площадей и рабочих мест в 2018 году должен привести к соответствующему росту валовой прибыли.

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