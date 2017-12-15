16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Аппаратно-программные комплексы компании "СИГМАПРО" обеспечивают электронные коммуникации в режиме 24/7 Власти Самары пытаются взыскать с банкрота "Славичстрой" более 20 млн рублей Инновационные разработки в медицине помогают спасать жизни детей Резиденты Самарского бизнес-инкубатора уверенно встают на крыло Резидент технопарка разработал интеллектуальную систему полива AQUARIUS

Государство и Бизнес Экономическая политика

Аппаратно-программные комплексы компании "СИГМАПРО" обеспечивают электронные коммуникации в режиме 24/7

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 186
Версия для печати

Резидент технопарка "Жигулевская долина" — компания "СИГМАПРО" — разрабатывает и производит востребованное интерактивное оборудование на базе сенсорных технологий с высокой долей импортозамещения.

МИТ Представительский визуализация с человеком

Компания "СИГМАПРО" — один из удачных примеров развития стартапа. Она была создана в 2014 году, а в начале 2015 получила статус резидента технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" с проектом "Разработка и создание многофункциональных информационных терминалов с единой системой управления". Начинали со штучного производства терминалов, сейчас выпускают продукцию мелкими сериями.

Команда из 25 человек работает над созданием инновационных отраслевых программно-аппаратных решений для формирования безбарьерной информационной среды. Ее разработки способствуют интегрированию современных информационных технологий в повседневную жизнь всех без исключения групп населения, в том числе людей с нарушениями статодинамических и сенсорных функций (людей с ограниченными возможностями здоровья). В рамках реализации федерального проекта "Модернизация информационной среды" компания работает в программах "Доступная среда", "Информационное общество", "Развитие образования".

МИК СИГМАПРО применение на уроке

Потребители продуктов компании — все, кому нужно предоставлять информацию о своих услугах, товарах широкой аудитории. Это могут быть как государственные органы, так и частные компании. Оборудование, произведенное компанией, установлено в школах, музеях, бизнес-центрах, аэропортах, вокзалах.

Программно-аппаратные комплексы компании имеют ряд преимуществ по сравнению с терминалами других производителей. Во-первых, изготовитель адаптирует любое серийное решение под отраслевые бизнес-задачи заказчика. Во-вторых, сохраняет цену без привязки рубля к курсу валют. Стабильное ценообразование, а цена на оборудование утверждается 1 раз в год и не подлежит изменению в сторону увеличения, говорит об экономическом здоровье компании. В-третьих, обеспечит доставку оборудования в самые короткие сроки, потому что расположен на территории Самарской области, которая отличается хорошо развитой транспортной сетью с выходом на федеральную трассу М5. В-четвертых, обеспечит гарантийное и сервисное обслуживание через сеть аккредитованных центров и выезд к заказчику в течение суток. В-пятых, гарантирует гибкость платформенных решений. В случае необходимости есть возможность беспроблемного переноса программы на иную программную и аппаратную платформу. Кроссплатформенные программно-аппаратные комплексы доступны в модификациях на OS Windows и OS Open Source (Android). Примечательно, что 90% комплектующих производятся на территории Самарской области.

ПАК Тотал Доступная среда 55 с человеком

"Мы только начинаем развиваться. Но синергия качества и экономичности уже стала нашей идеологией. Мы предлагаем решения под ключ и гарантируем их устойчивую работу, — сказал генеральный директор компании "СИГМАПРО" Владимир Бураков. — Сегодня мы продаем свои продукты под брендом компании одного из крупнейших дитстрибьюторов электронной техники, и это дает нам возможность выходить на новые площадки и рынки". Компания, активно работая через сеть партнеров, завоевывает все новые территории. Сегодня у нее уже более 50 дилеров.

Благодаря статусу резидента компания "СИГМАПРО" направляет сотрудников на бесплатное обучение в акселерационных программах, которые проводит технопарк, постоянно участвует в выставках. В 2016 году компания реализовала продукцию на 10 млн руб., располагая лабораторией в 40 м², а в 2017 году производственная база увеличилась до 260 м², а количество рабочих мест — до 25. Это позволило реализовать продукции более, чем на 50 млн руб. Двукратный рост производственных площадей и рабочих мест в 2018 году должен привести к соответствующему росту валовой прибыли.

 

 

 

 

 

 

 

Вашему бизнесу нужна поддержка в развитии, продвижении, привлечении финансирования? Ждем вас в технопарке "Жигулевская долина"! Записаться на встречу можно по телефону (8482) 27-02-02, 27-07-25. Подробнее на сайте  dolinatlt.ru.

На правах рекламы

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Thought Mind 30 августа 2014 13:25 Руководитель "Гарантийного фонда поддержки предпринимательства" Михаил Герасимов покинул свой пост

ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей

Владимир Сверкалов 03 февраля 2014 17:44 Возле застройки "Кошелев-проекта" может появиться индустриальный парк

Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html

Фото на сайте

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Нанотехнологический центр Самарской области представил свои разработки на «ИННОПРОМе»

Нанотехнологический центр Самарской области представил свои разработки на «ИННОПРОМе»

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31