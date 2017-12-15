АО "Транснефть - Приволга" выполнило программу диагностики 2017 года

АО "Транснефть - Приволга" завершило работы по диагностике резервуаров и технологических трубопроводов, выполнение которых было запланировано на 2017 год.

В текущем году на объектах АО "Транснефть - Приволга" выполнена полная диагностика четырех резервуаров общей емкостью 35 тыс. куб м, частичная диагностика 27 резервуаров общей емкостью 565 тыс. куб. м и мониторинг одного резервуара объемом 5 тыс. куб м.

Диагностика резервуаров была проведена на объектах Самарского, Бугурусланского и Саратовского районных нефтепроводных управлений. Специалисты АО "Транснефть – Диаскан", ООО "Техэкспертиза" и ООО "ЦентрДиС" провели комплекс работ, включающий анализ технической документации и визуальный измерительный контроль. По результатам проведенных работ были составлены технические отчеты с оценкой состояния конструкций резервуаров и указанием срока эксплуатации по каждому дефекту и элементу конструкции.

Специалисты обособленного подразделения научно-технического центра трубопроводного транспорта (НТЦ ООО "НИИ Транснефть") провели техническое обследование стального вертикального резервуара № 9 объемом 20 тыс. куб м на станции смешения нефти (ССН). Для апробации новых методов исследований они использовали такие приборы, как лазерный сканер и ультразвуковой дефектоскоп с фазированными решетками, предназначенный для контроля сварных швов по требованиям нормативных документов ПАО "Транснефть".

Кроме диагностики резервуаров в течение текущего года проведена наружная диагностика технологических трубопроводов протяженностью 19 км. В результате запуска 76 внутритрубных инспекционных снарядов (ВИП) была проведена диагностика магистральных нефтепроводов (МН) суммарной протяженностью 5,6 тыс. км. Некоторые участки были продиагностированы дважды разными видами приборов (общая протяженность МН АО "Транснефть - Приволга" составляет 4,8 тыс. км).

На нефтеперекачивающей станции (НПС) "Самара-2" Cамарского РНУ выполнена внутритрубная диагностика технологических трубопроводов общей протяженностью 6,2 км.

Все работы проведены в рамках Сводной программы диагностического обследования объектов ПАО "Транснефть". По итогам проверки производственные объекты АО "Транснефть - Приволга" получили подтверждения о продлении срока безопасной эксплуатации.