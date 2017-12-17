Самарский "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-07" успешно стартовал с Байконура

﻿В воскресенье, 17 декабря, в 10:21 мск с "Гагаринского старта" космодрома Байконур был успешно осуществлен запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем (ТПК) "Союз МС-07", сообщает пресс-служба Роскосмоса.

На борту ТПК "Союз МС-07" члены длительной экспедиции МКС-54/55 - космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи.



После отделения космического корабля от третьей ступени ракеты-носителя специалисты Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС (ГОГУ РС МКС) в Центре управления полетами (ЦУП) приступили к управлению его полетом.



На борту Международной космической станции готовятся к встрече своих коллег командир экспедиции МКС-54 Александр Мисуркин (Роскосмос, Россия), Марк Ванде Хай (NASA, США) и Джозеф Акаба (NASA, США).

Сближение корабля "Союз МС-07" со станцией и причаливание к исследовательскому модулю "Рассвет" (МИМ1) планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов ГОГУ РС МКС в ЦУП и российских членов экипажей транспортного корабля и станции. Программой полета предусмотрена двухсуточная схема сближения ТПК с МКС. Стыковка корабля со станцией запланирована на вторник, 19 декабря, в 11:43 мск.