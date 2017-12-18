ФНС пытается взыскать с "Самараагропромпереработки" 400 млн руб. налогов

Областные фискалы инициировали очередную атаку на оператора безенчукского МЭЗа ЗАО "Самараагропромпереработка". На этот раз ФНС пытается взыскать с предприятия порядка 400 млн рублей налоговых недоимок, пишет "Самарское обозрение".

ЗАО "Самараагропромпереработка" ("САПП") является оператором маслоэкстракционного завода в Безенчуке. Компания подконтрольна федеральному холдингу "Русагро", бенефициаром которого выступает экс-сенатор Вадим Мошкович.

Завод был запущен в 2011 году. Однако уже через год после начала работы развернулось затяжное противостояние "САПП" с местными фискалами. За пять лет завод инициировал более 20 судебных разбирательств с налоговой инспекцией, оспаривая проведенные ему доначисления.

Как пишет "Самарское обозрение", в отношении "САПП" даже возбуждалось уголовное дело за налоговые правонарушения. В большинстве судебных баталий с фискалами предприятие Мошковича вышло победителем. В феврале 2017 г. Мошкович встречался в Самаре с бывшим на тот момент губернатором Николаем Меркушкиным и обсудил с ним перспективы ведения бизнеса в регионе.

Весной 2017 г. инспекция провела очередную выездную проверку. По ее итогам 27 апреля вынесено решение о привлечении компании к ответственности за совершение налогового правонарушения. "Самараагропромпереработка" в очередной раз не согласилась с вердиктом фискалов и 24 ноября обратилась в самарский арбитраж за признанием его недействительным.

Согласно материалам арбитража, "САПП" оспаривает доначисления налога на прибыль в размере 51,297 млн руб., штрафа - 5,722 млн руб., пеней, возникших по кредитным договорам с ОАО "Альфа-Банк", - 320,794 млн руб., налога с доходов (получены иностранной организацией от источников в РФ) -10,358 млн руб. и пени - 6,704 млн рублей. 30 ноября заявление завода приняли к производству.

Предварительное заседание по рассмотрению иска назначено на 20 декабря. В "САПП" опровергли достоверность судебных документов. "В своем заявлении мы оспариваем лишь 80 млн руб., доначисленных ФНС. Я не знаю, откуда взялась в документе суда сумма в 320 млн рублей. Решение с такой суммой налоговым органом "САПП" не выставлялось", - заявил "СО" источник в "Русагро", пожелавший остаться неизвестным.

В областном УФНС не пояснили степени достоверности указанной в судебных документах цифры в 320 млн рублей.