Бизнесмены области смогут оформить документы на технологическое присоединение к сетям через Интернет

С 20 декабря представители малого и среднего бизнеса Самарской области смогут оформить документы на технологическое присоединение через Интернет.
Об этом рассказал руководитель управления энергетики министерства энергетики и ЖКХ Самарской области Вадим Маслов. Он отметил, что подготовку системы электронного документооборота для МСБ завершили практически все ресурсоснабжающие организации региона.
"В этой системе сейчас задействованы компании, обслуживающие более 95% рынка, и в течение 2018 года перейдут 100% - и электросетевые, и газораспределительные, и тепло- и водоснабжающие", - пояснил он.
Для подачи бумаг на технологическое присоединение к любым инженерным сетям предпринимателю достаточно зарегистрироваться в "Личном кабинете" на сайте компании-поставщика услуг. Подписывать бумаги необходимо будет с помощью электронной цифровой подписи. Впрочем, появиться в офисе ресурсоснабжающей организации все-таки придется, но только один раз - чтобы получить пароль от "Личного кабинета". Как вариант - документы пришлют по почте. Кроме того, через систему "единого окна" можно будет не только получить документы на технологическое присоединение, но и сразу оформить договор электроснабжения с обслуживающей организацией.
По словам Вадима Маслова, сейчас властям уже удалось сократить сроки прохождения процедуры технологического присоединения к сетям для бизнеса в два раза. Правда, они при этом все равно остались довольно внушительными.
"Если раньше по электрике это было в среднем 196 дней, то сейчас - 85. За этот срок ресурсоснабжающая организация должна не только выдать разрешение и техусловия, но и провести само подключение, при необходимости - получить разрешение на строительство, провести торги и построить объект", - отметил он и пояснил, что для достижения такого результата ресурсникам пришлось пересмотреть свои внутренние корпоративные процессы, а власти - внести изменения в нормативные акты (например, в некоторых случаях теперь можно обойтись без получения разрешения на строительство).
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html