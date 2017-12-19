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Государство и Бизнес Экономическая политика

Бизнесмены области смогут оформить документы на технологическое присоединение к сетям через Интернет

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 20 декабря представители малого и среднего бизнеса Самарской области смогут оформить документы на технологическое присоединение через Интернет.

Об этом рассказал руководитель управления энергетики министерства энергетики и ЖКХ Самарской области Вадим Маслов. Он отметил, что подготовку системы электронного документооборота для МСБ завершили практически все ресурсоснабжающие организации региона.

"В этой системе сейчас задействованы компании, обслуживающие более 95% рынка, и в течение 2018 года перейдут 100% - и электросетевые, и газораспределительные, и тепло- и водоснабжающие", - пояснил он.

Для подачи бумаг на технологическое присоединение к любым инженерным сетям предпринимателю достаточно зарегистрироваться в "Личном кабинете" на сайте компании-поставщика услуг. Подписывать бумаги необходимо будет с помощью электронной цифровой подписи. Впрочем, появиться в офисе ресурсоснабжающей организации все-таки придется, но только один раз - чтобы получить пароль от "Личного кабинета". Как вариант - документы пришлют по почте. Кроме того, через систему "единого окна" можно будет не только получить документы на технологическое присоединение, но и сразу оформить договор электроснабжения с обслуживающей организацией.

По словам Вадима Маслова, сейчас властям уже удалось сократить сроки прохождения процедуры технологического присоединения к сетям для бизнеса в два раза. Правда, они при этом все равно остались довольно внушительными.

"Если раньше по электрике это было в среднем 196 дней, то сейчас - 85. За этот срок ресурсоснабжающая организация должна не только выдать разрешение и техусловия, но и провести само подключение, при необходимости - получить разрешение на строительство, провести торги и построить объект", - отметил он и пояснил, что для достижения такого результата ресурсникам пришлось пересмотреть свои внутренние корпоративные процессы, а власти - внести изменения в нормативные акты (например, в некоторых случаях теперь можно обойтись без получения разрешения на строительство).

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