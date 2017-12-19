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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Проект школы на территории бывшего завода ЗИМ должен быть готов летом 2018 года

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент градостроительства Самары объявил торги по поиску подрядчика на выполнение проектных работ по объекту "Строительство школы в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Ново-Садовой, Северо-Восточной магистрали, левого берега реки Волги в Октябрьском районе Самары".

Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Начальная максимальная стоимость контракта составляет 5,4 млн рублей.

Подрядчика определят 18 января. Все работы по проектированию нужно выполнить в течение шести месяцев после заключения контракта.

Напомним, решение о строительстве школы на территории бывшего завода ЗИМ было принято городской думой 25 июля 2017 года. Строительство школы вошло в муниципальную программу "Развитие муниципальной системы образования городского округа Самара" на 2015-2019 годы.

Согласно документации закупки, в 2017-2018 гг. предусмотрено проектирование здания, а строить его будут в 2018-2019 годах.

Площадь земельного участка составит 25,9 тыс. кв. м, 2-5-этажная школа, по предварительным данным, будет рассчитана на 1,5 тыс. человек (60 классов). При проектировании здания предлагается учесть типовой проект школы в "Южном городе".

"Общеобразовательная школа должна обеспечивать осуществление общеобразовательного процесса 1, 2, 3 ступени образования в одну смену", - говорится в документации закупки.

Подрядчику необходимо будет выполнить инженерные изыскания, необходимые для получения достаточных материалов по обоснованию проектных решений строительства объекта. При этом указывается, что, по архивным данным, участок в районе ул. Ново-Садовая, 106 относится к карстовому (глубина до 30 м).

Победитель аукциона на проектирование должен будет разработать не менее трех вариантов различных цвето-композиционных решений фасадов здания и представить 3D-визуализации всех фасадов здания с элементами благоустройства территории, 3D-визуализацию со стороны центральной входной группы.

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