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Страхование Финансы

Более 60% клиентов ВТБ Страхование проведут новогодние праздники в Европе

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховые полисы для поездки за рубеж на период предстоящих новогодних праздников в компании ВТБ Страхование приобрело более 14 000 человек, что в 2,5 раза больше показателя прошлого года. Более 60% полисов пришлось на страны шенгена, 2,5% - на Тайланд и другие азиатские страны, 2,5% выбрали полис "для путешествий по всему миру", остальные полисы - для поездок в прочие страны.

Дмитрий Литовченко, директор электронной коммерции компании ВТБ Страхование, прокомментировал: "Если раньше страховые полисы для поездок за рубеж приобретались, как правило, потому, что это требовалось для получения визы, то сейчас люди стали более осознанно подходить к своей страховой защите. Ведь наличие страхового полиса, отвечающего цели поездки, позволит защитить бюджет от крупных непредвиденных расходов и оставить от путешествия приятные воспоминания".

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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