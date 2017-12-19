Более 60% клиентов ВТБ Страхование проведут новогодние праздники в Европе

Страховые полисы для поездки за рубеж на период предстоящих новогодних праздников в компании ВТБ Страхование приобрело более 14 000 человек, что в 2,5 раза больше показателя прошлого года. Более 60% полисов пришлось на страны шенгена, 2,5% - на Тайланд и другие азиатские страны, 2,5% выбрали полис "для путешествий по всему миру", остальные полисы - для поездок в прочие страны.
Дмитрий Литовченко, директор электронной коммерции компании ВТБ Страхование, прокомментировал: "Если раньше страховые полисы для поездок за рубеж приобретались, как правило, потому, что это требовалось для получения визы, то сейчас люди стали более осознанно подходить к своей страховой защите. Ведь наличие страхового полиса, отвечающего цели поездки, позволит защитить бюджет от крупных непредвиденных расходов и оставить от путешествия приятные воспоминания".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.