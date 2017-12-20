В субботу в самарском политехе состоялся DemoDay участников акселератора КБ37

16 декабря в презентационной сессии в составе экспертного жюри участвовали Павел Тубин, 3°F CAPITAL (г. Москва); Алексей Каленчук, руководитель направления "Виртуальная и дополненная реальность, технологии gamedev, новых медиа и развлечений", Фонд "Сколково" (Москва); Светлана Сердюк, СберИнвест; Дарья Грищенко, Университет ИТМО, аналитик (Санкт-Петербург); Инна Лазарева, руководитель отдела развития технопарка "Жигулевская долина" (ГАУ Самарской области "Центр инновационного развития и кластерных инициатив" - ГАУ "ЦИК СО"); Сергей Буряшкин, инвестиционный аналитик, ООО "Нанотехнологический центр Самарской области", а также четыре частных инвестора из Самары.

В акселератор было подано более 60 заявок, из которых в программу прошли 20 проектов. Двухмесячная работа над проектами в стартап-акселераторе включала еженедельные трекинг-сессии и сессии совместного планирования, воркшопы, менторские сессии и семинары по тематикам, необходимым каждому конкретному проекту. Участники прорабатывали проекты вместе со специалистами самарского политеха и ведущими российскими бизнес-экспертами.

На финальной презентационной сессии 10 участников представили жюри свои проекты:

мonotrack - автономный гусеничный модуль (мотор-гусеница);

интеллектуальная образовательная система для иностранцев;

AR/VR средство изучения английского языка;

компактный газоанализатор, устанавливаемый на БПЛА;

цифровой двойник сердечно-сосудистой системы;

система машинного зрения Indor;

обувь с электрогенератором;

инновационный центр диагностики, ремонта и тюнинга автомобилей;

единая электронная служба по ведению волонтерской деятельности;

ларифуга (кинематическая система, придуманная и реализованная для шагающих конструкций).

Все стартапы получили обратную связь от экспертов и ряд рекомендаций по дальнейшему развитию проектов.

Павел Тубин, 3°F CAPITAL: "Инвестор, вкладываясь в стартап, интересуется только тем, когда и как он из него выйдет. Если потенциала выйти из проекта нет, то возврата капитала не будет. Поэтому думайте и смотрите на идеи шире. Вокруг одной и той же базовой технологии можно построить и классический бизнес, и успешную венчурную историю. Кроме того, венчурный инвестор всегда ищет проекты с потенциалом возврата 10х. Поэтому обращайте внимание на размер рынка - если он падающий или маленький, то никакого инвестора это не заинтересует".

Алексей Каленчук, руководитель направления "Виртуальная и дополненная реальность, технологии gamedev, новых медиа и развлечений", фонд "Сколково": "Практически у всех проектов не хватает потребительских сценариев (use-кейсов): формулируйте человеческим языком проблему и решение вашего проекта, это поможет описать и главную ценность проекта, и ваше преимущество перед конкурентами. И второе: акцентируйте внимание на связке технологических особенностей вашего проекта с пользой для потребителя".

Лучшим проектом эксперты единогласно признали Monotrack Максима Гнедова, а инициаторы проектов "AR/VR средство изучения английского языка" и "Компактный газоанализатор, устанавливаемый на БПЛА" получили предложения о дальнейшем взаимодействии.

Константин Савельев, проректор по инновационной деятельности СамГТУ: "Виден серьезный прогресс у тех проектов, которые дошли до финала. Несмотря на то что не все замечания, которые месяц назад обозначили эксперты, некоторыми командами были учтены, считаю, что мероприятие прошло на высоком уровне".

Сергей Богданов, YellowRockets: "Мы понимаем, что проектам ранних стадий развития в первую очередь нужны благоприятная среда, большое количество образовательных мероприятий и быстрая проверка идеи на жизнеспособность и получение базовых знаний для построения инновационного бизнеса. Акселератор - хороший инструмент для ускоренного развития проектов, и я поздравляю самарский политех с этим опытом. Надеюсь, что в дальнейшем акселератор КБ37 станет постоянно действующим и откроет множество успешных стартапов".

Акселерационная программа КБ37 организована самарским политехом при поддержке YellowRockets.