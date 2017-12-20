16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На следующей неделе Самарская губдума может смягчить ограничения на продажу алкоголя Реестр кредиторов Алексея Гриншпуна вырос более чем на 1 млрд рублей В Самаре временно ограничат движение на пересечении улиц Демократической и Ташкентской Сколько денег потратили самарцы в Интернете в этом году? Виталий Батрак: "Более 90% банковских операций совершается онлайн"

Экономика и бизнес

Сеть киосков Friend Coffee незаконно продавала сувенирную продукцию с товарными знаками FIFA

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 73
Версия для печати

Самарское УФАС признало ООО "ФД Групп" (сеть киосков Friend Coffee) нарушившим п. 1 ст. 14.6. закона о защите конкуренции, что выразилось в незаконном использовании товарного знака (без разрешения правообладателя) при продаже сувенирной продукции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что поводом для возбуждения дела послужило заявление ООО "Агентство интеллектуальной собственности", которое в РФ представляет интересы FIFA, в том числе по вопросам защиты права на использование товарных знаков, символики чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и Кубка конфедераций FIFA 2017 года.

Заявителю стало известно, что сеть киосков Friend Coffee реализует сувенирную продукцию, маркированную товарными знаками FIFA, в то время как никакого соглашения, дающего на это право, не заключено.

"По результатам рассмотрения дела ООО "ФД Групп" было признано нарушившим  п. 1 ст. 14.6 закона о защите конкуренции. Материалы дела переданы должностному лицу для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства", - сообщает УФАС.

ТЭК&Химия №8

АПК&Пищепром №13

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Алина Еремина 18 декабря 2017 03:33 Снижению производственного травматизма способствует проведение конкурсов

Гораздо больше пользы охране труда приносит постоянная деятельность профсоюзов. далеко не каждый работодатель заинтересован в улучшении условий труда

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Иван Кутузов 24 ноября 2017 12:16 По мосту на плотине Жигулевской ГЭС пустили движение большегрузов

Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!

Иван Кутузов 24 ноября 2017 12:15 В 2018 г. на строительство трехуровневой развязки в Тольятти планируется направить 5 млрд рублей

Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.

Маргарита Комлева 15 ноября 2017 12:33 В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр

Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"

Фото на сайте

В Самаре открылась первая АЗС Shell

В Самаре открылась первая АЗС Shell

Строительство ледового дворца в Чапаевске идет по графику

Строительство ледового дворца в Чапаевске идет по графику

Тоннель для трамваев под улицей Дальней готов на 99%

Тоннель для трамваев под улицей Дальней готов на 99%

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31