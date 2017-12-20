Сеть киосков Friend Coffee незаконно продавала сувенирную продукцию с товарными знаками FIFA

Самарское УФАС признало ООО "ФД Групп" (сеть киосков Friend Coffee) нарушившим п. 1 ст. 14.6. закона о защите конкуренции, что выразилось в незаконном использовании товарного знака (без разрешения правообладателя) при продаже сувенирной продукции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что поводом для возбуждения дела послужило заявление ООО "Агентство интеллектуальной собственности", которое в РФ представляет интересы FIFA, в том числе по вопросам защиты права на использование товарных знаков, символики чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и Кубка конфедераций FIFA 2017 года.

Заявителю стало известно, что сеть киосков Friend Coffee реализует сувенирную продукцию, маркированную товарными знаками FIFA, в то время как никакого соглашения, дающего на это право, не заключено.

"По результатам рассмотрения дела ООО "ФД Групп" было признано нарушившим п. 1 ст. 14.6 закона о защите конкуренции. Материалы дела переданы должностному лицу для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства", - сообщает УФАС.