Сеть киосков Friend Coffee незаконно продавала сувенирную продукцию с товарными знаками FIFA

Самарское УФАС признало ООО "ФД Групп" (сеть киосков Friend Coffee) нарушившим п. 1 ст. 14.6. закона о защите конкуренции, что выразилось в незаконном использовании товарного знака (без разрешения правообладателя) при продаже сувенирной продукции. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что поводом для возбуждения дела послужило заявление ООО "Агентство интеллектуальной собственности", которое в РФ представляет интересы FIFA, в том числе по вопросам защиты права на использование товарных знаков, символики чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и Кубка конфедераций FIFA 2017 года.
Заявителю стало известно, что сеть киосков Friend Coffee реализует сувенирную продукцию, маркированную товарными знаками FIFA, в то время как никакого соглашения, дающего на это право, не заключено.
"По результатам рассмотрения дела ООО "ФД Групп" было признано нарушившим п. 1 ст. 14.6 закона о защите конкуренции. Материалы дела переданы должностному лицу для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства", - сообщает УФАС.
Последние комментарии
Гораздо больше пользы охране труда приносит постоянная деятельность профсоюзов. далеко не каждый работодатель заинтересован в улучшении условий труда
очень странно
Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!
Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.
Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"