Первый вице-мэр Самары отказался от борьбы за кресло главы города

Первый заместитель главы Самары Владимир Терентьев снял свою кандидатуру с участия в конкурсе за должность мэра. Об этом сообщается в Твиттере городской думы Самары.

Напомним, конкурсная комиссия начала собеседования с претендентами на пост главы города 20 декабря. Заявки на участие в конкурсе подали 46 человек, из которых по состоянию на данный момент свои кандидатуры сняли двое: Владимир Терентьев и исполняющий обязанности главы Самары Владимир Василенко.

Владимир Василенко снялся с конкурса на должность главы Самары Врио руководителя администрации Самары Владимир Василенко снял свою кандидатуру с конкурса на должность главы города.

По итогам собеседований комиссия представит на рассмотрение городской думы как минимум двух кандидатов, из которых депутаты должны будут избрать нового главу Самары. Ожидается, что с кандидатами конкурсная комиссия определится 21 декабря, а заседание гордумы состоится 22 декабря.