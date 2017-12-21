За 2017 год в регионе обновлено 4% общего парка основных видов сельхозтехники

За 2017 г. в Самарской области обновлено 4% общего парка основных видов сельскохозяйственной техники, сообщила пресс-служба регионального минсельхоза.
Общий объем инвестиций в обновление машинно-тракторного парка за этот год оценивается в сумме более 3 млрд руб.: сельхозорганизациями области приобретено более 350 тракторов, 160 зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов и 400 единиц посевных и почвообрабатывающих машин.
Объем государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям области на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования только за счет средств областного бюджета в текущем году составил 466 млн рублей.
Более 200 млн руб. из федерального бюджета направлено заводам - производителям сельхозтехники в виде компенсации скидок в размере 15% от стоимости для самарских аграриев.
Кроме того, более 1,5 млрд руб. льготных инвестиционных кредитов по ставке до 5% выдано коммерческими банками сельсхозтоваропоизводителям области на приобретение современной техники и технологического оборудования.
"Если еще пятнадцать-двадцать лет назад на полтора десятка списываемых машин приходилась только одна новая, то сегодня мы вышли на уровень, когда на одну списанную машину приходится две новых, благодаря чему наметилась тенденция к сокращению числа машин, отработавших амортизационные сроки: в Самарской области доля такой техники в среднем на 10% ниже, чем в среднем по Российской Федерации", - отмечают в министерстве.
Сельхозорганизациям в 2018 г. из областного бюджета предварительно планируется предоставление субсидий в части расходов на модернизацию и техническое оснащение в сумме 179 млн рублей.
В следующем году областной минсельхоз нацелен на закупки техники региональным АПК в объемах не меньших, чем в текущем году. Задача - до 2020 г. обеспечить обновление до 50% основных производственных фондов АПК области.
Последние комментарии
Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉
Дебильное предприятие! Зарплату не платят, руководство - идиоты, генеральный самодур и двоечник!
ух Самара городок! красивые девы в пятерочке живут, оказывается!
В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !