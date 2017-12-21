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АПК и пищепром Экономика и бизнес

За 2017 год в регионе обновлено 4% общего парка основных видов сельхозтехники

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За 2017 г. в Самарской области обновлено 4% общего парка основных видов сельскохозяйственной техники, сообщила пресс-служба регионального минсельхоза.

Общий объем инвестиций в обновление машинно-тракторного парка за этот год оценивается в сумме более 3 млрд руб.: сельхозорганизациями области приобретено более 350 тракторов, 160 зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов и 400 единиц посевных и почвообрабатывающих машин.

Объем государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям области на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования только за счет средств областного бюджета в текущем году составил 466 млн рублей.

Более 200 млн руб. из федерального бюджета направлено заводам - производителям сельхозтехники в виде компенсации скидок в размере 15% от стоимости для самарских аграриев.

Кроме того, более 1,5 млрд руб. льготных инвестиционных кредитов по ставке до 5% выдано коммерческими банками сельсхозтоваропоизводителям области на приобретение современной техники и технологического оборудования.

"Если еще пятнадцать-двадцать лет назад на полтора десятка списываемых машин приходилась только одна новая, то сегодня мы вышли на уровень, когда на одну списанную машину приходится две новых, благодаря чему наметилась тенденция к сокращению числа машин, отработавших амортизационные сроки: в Самарской области доля такой техники в среднем на 10% ниже, чем в среднем по Российской Федерации", - отмечают в министерстве.

Сельхозорганизациям в 2018 г. из областного бюджета предварительно планируется предоставление субсидий в части расходов на модернизацию и техническое оснащение в сумме 179 млн рублей.

В следующем году областной минсельхоз нацелен на закупки техники региональным АПК в объемах не меньших, чем в текущем году. Задача - до 2020 г. обеспечить обновление до 50% основных производственных фондов АПК области.

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