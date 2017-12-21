Корпоративный журнал "Тепланта" стал победителем национального конкурса "Серебряные нити 2017"

В декабре подведены итоги 10-го национального конкурса корпоративных медийных ресурсов "Серебряные нити 2017". Журнал TeploNews - корпоративное издание АО "Теплант" - победил в номинации "Лучший корпоративный журнал в сегменте B2P/industrial".

Организаторы премии - Академия коммуникации и информации (Москва), консалтинговая группа "Бренд-проект" (Москва), при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ и Национального координационного совета прессы.

В этом году заявки на конкурс подали 147 претендентов, в финал вышли 70, из которых жюри отобрало 25 лучших проектов. География участников широка: Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Великий Новгород, Самара, Краснодар, Татарстан, Свердловская область, Пермский край, Челябинск, Томск и другие. Свои медийные проекты представили предприятия из разных отраслей: ТЭК и машиностроение, металлургия и строительство, финансы, информационные технологии и образование.

"Нам очень приятно получить эту награду. Мы знаем, что наш журнал востребован не только внутри "Тепланта" и его знают и читают не только в Самаре. TeploNews неоднократно был отмечен в различных конкурсах и рейтингах, например, дважды становился победителем конкурса "Серебряный Лучник", но на региональном этапе. Это наша первая победа в конкурсе национального уровня. Приятное завершение года", - отмечает директор по маркетингу и PR АО "Теплант" Наталья Цветкова.