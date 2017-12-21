Дмитрий Азаров: "К контрольным матчам стадион будет готов"

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров в студии ГТРК "Самара" ответил на один из самых "чувствительных" вопросов, волнующих жителей региона: успеют ли строители сдать стадион к мировому первенству.

В октябре исполнилось ровно четыре года с того дня, как начались работы на площадке "Самара-Арены". Назывались разные цифры степени готовности, в том числе и 80%. Но они были неправдивыми.

"Для нас точка отсчета - 65%, это цифра, которая называлась президенту страны. Нам предстоит проделать колоссальную работу - одну треть от общего объема за эти месяцы. То есть фактически за четыре года было сделано две трети", - разъяснил глава региона.

Дмитрий Азаров сообщил, что контроль за производством работ ведется в ежедневном режиме, и он лично знает, что было запланировано и что сделано. Например, сегодня на стройке трудились 2560 человек.

"Хочу сказать главное: мы сегодня каждый день наверстываем упущенное время и каждый день сокращаем отставание. И я уверен, что с задачей справимся, к контрольным матчам стадион будет готов принять команды, а значит, будет готов и принимать матчи чемпионата мира по футболу", - отметил руководитель области.

"Самара Арена" - сложнейший инженерный объект, на котором работают специалисты из самых разных сфер (даже сферы высоких технологий). Однако в случае возникновения каких-то сложностей всегда можно рассчитывать на поддержку федеральных ведомств, чтобы максимально ускорить темпы строительства. Об этом знают и подрядчики, и уполномоченные региональные министерства, и ответственные лица. С ними, кстати, глава региона проводит оперативные совещания дважды в неделю. Завтра состоится очередное - на объекте.

Ключевой этап - это кровля, ее возведение планируется завершить в январе, затем - переходить к газону. Основные этапы снятия опорных, поддерживающих конструкций - уже позади.

"Сегодня все зависит от понимания всеми людьми, занятыми на строительстве стадиона, ответственности, которая на нас возложена. Нам страна доверила проведение мероприятия мирового значения, и мы не можем ее подвести, мы обязаны обеспечить этот результат. Мы это сделаем", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Что касается объектов инфраструктуры, то "рисковых" среди них нет - работы идут в плановом режиме. Тренировочные площадки и базы команд практически готовы. Отставание, увы, есть по благоустройству территорий Струковского сада и четвертой очереди набережной, ряд замечаний будет устранен на площади Куйбышева.

Дмитрий Азаров выразил абсолютную уверенность в том, что к весне все зоны отдыха и фан-зоны будут стопроцентно готовы к приему гостей. И, наконец, транспортная инфраструктура тоже обустраивается в соответствии с запланированным графиком.

В текущем году, рассчитывает врио губернатора, будут сданы и аэропорт Курумоч, и Московское шоссе, и улица Арена, и трамвайная линия, ведущая к стадиону. По объективным причинам задерживается ввод http://volga.news/article/459696.html улицы Дальней.