Коллектив "Волжской коммуны" получил благодарность регионального минэнергетики

В четверг, 21 декабря, перед торжественным собранием, посвященным Дню энергетика, в Самарском театре оперы и балета прошла церемония награждения победителей регионального этапа IV Всероссийского конкурса проектов в области энергосбережения и энергоэффективности ENES-2017 и регионального этапа III Всероссийского конкурса МедиаТЭК-2017.
Коллектив "Волжской коммуны", который представляли редактор отдела экономики Юлия Василькина и спецкор Петр Слизевич, получил благодарность министерства энергетики и ЖКХ Самарской области как победитель регионального отборочного этапа конкурса МедиаТЭК-2017 среди региональных печатных СМИ в номинации "Энергоэффективность и энергосбережение".
Вручил награду заместитель главы регионального минэнерго Сергей Ульянкин.
На конкурс был представлен проект "Опыт Самарской области в применении энергоэффективных технологий в энергетике, промышленности и ЖКХ".
На страницах газеты "Волжская коммуна" неоднократно публиковались материалы, темой которых были современные энергоэффективные технологии. Они находят свое применение и на крупных промышленных предприятиях, помогая им экономить ресурсы и выстраивать производственные процессы. Установка приборов учета позволяет снизить расходы. Замена старых лифтов на новые, более экономичные и комфортные меняет жизнь жителей многоквартирных домов.
Были представлены материалы об энергоэффективных технологиях в энергетике, промышленности и ЖКХ нескольких журналистов "Волжской коммуны": Петра Слизевича, Юлии Василькиной, Екатерины Коноваловой, Сергея Алешина.
Напомним, проект оценили на федеральном уровне. ГАУ Самарской области "Редакция газеты "Волжская коммуна" стало победителем среди региональных печатных СМИ в номинации "Энергоэффективность и энергосбережение".
4 октября в ходе международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя" (РЭН) состоялось награждение победителей Третьего Всероссийского конкурса средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций "МедиаТЭК-2017".
Последние комментарии
очень странно
Если сеть АЗС возглавил Олег Кирзунов, то пропала сеть АЗС...
Хана сети азс...
Этого плешивого нквдэшника (бездарь - олень кирзунов), назначили еще и сеть заправок развалить? Ппц...
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.