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ТЭК Экономика и бизнес

Коллектив "Волжской коммуны" получил благодарность регионального минэнергетики

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 21 декабря, перед торжественным собранием, посвященным Дню энергетика, в Самарском театре оперы и балета прошла церемония награждения победителей регионального этапа IV Всероссийского конкурса проектов в области энергосбережения и энергоэффективности ENES-2017 и регионального этапа III Всероссийского конкурса МедиаТЭК-2017.

Коллектив "Волжской коммуны" получил благодарность регионального минэнергетики Коллектив "Волжской коммуны" получил благодарность регионального минэнергетики
Фото: Игорь Казановский

Коллектив "Волжской коммуны", который представляли редактор отдела экономики Юлия Василькина и спецкор Петр Слизевич, получил благодарность министерства энергетики и ЖКХ Самарской области как победитель регионального отборочного этапа конкурса МедиаТЭК-2017 среди региональных печатных СМИ в номинации "Энергоэффективность и энергосбережение".

Вручил награду заместитель главы регионального минэнерго Сергей Ульянкин.

На конкурс был представлен проект "Опыт Самарской области в применении энергоэффективных технологий в энергетике, промышленности и ЖКХ".

На страницах газеты "Волжская коммуна" неоднократно публиковались материалы, темой которых были современные энергоэффективные технологии. Они находят свое применение и на крупных промышленных предприятиях, помогая им экономить ресурсы и выстраивать производственные процессы. Установка приборов учета позволяет снизить расходы. Замена старых лифтов на новые, более экономичные и комфортные меняет жизнь жителей многоквартирных домов.

Были представлены материалы об энергоэффективных технологиях в энергетике, промышленности и ЖКХ нескольких журналистов "Волжской коммуны": Петра Слизевича, Юлии Василькиной, Екатерины Коноваловой, Сергея Алешина.

Напомним, проект оценили на федеральном уровне. ГАУ Самарской области "Редакция газеты "Волжская коммуна" стало победителем среди региональных печатных СМИ в номинации "Энергоэффективность и энергосбережение".

4 октября в ходе международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя" (РЭН) состоялось награждение победителей Третьего Всероссийского конкурса средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций "МедиаТЭК-2017".

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