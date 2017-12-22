В отношении Андрея Ищука введена процедура реструктуризации задолженности

В рамках дела о банкротстве бизнесмена Андрея Ищука в отношении него введена процедура реструктуризации задолженности.

С заявлением о признании Андрея Ищука несостоятельным в суд в начале октября текущего года обратилось АО "Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства" (МСП Банк). Банк мотивирует свои требования тем, что бизнесмен задолжал ему 61,5 млн рублей. Информация об этом опубликована в КАД ВАС.

Напомним, это уже вторая попытка банкротства Андрея Ищука за 2017 год. Так, в марте с соответствующим заявлением в арбитраж выходил Дмитрий Вольнов, однако в итоге суд оставил его иск без рассмотрения.

С 2004 г. по 2007 г. Андрей Ищук был членом Совета Федерации РФ. В последние годы имя Андрея Ищука в публичном пространстве Самары не фигурировало. По информации источников Волга Ньюс, сейчас он живет за границей. Одним из крупнейших проектов бизнесмена был холдинг "ВБМ-групп", бенефициаром которого он являлся с 1994 по 2008 годы. Летом 2008 г. в самарских бизнес-структурах Андрея Ищука возникли проблемы - в ряде СМИ сообщали, что долги холдинга достигали 10 млрд рублей.

Позже, в конце 2008 г., стало известно, что все предприятия холдинга "ВБМ-групп" Андрей Ищук продал бизнесмену Сергею Мамедову, который в настоящее время является сенатором Совета Федерации РФ от Самарской области.