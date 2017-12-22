В отношении Андрея Ищука введена процедура реструктуризации задолженности

В рамках дела о банкротстве бизнесмена Андрея Ищука в отношении него введена процедура реструктуризации задолженности.
С заявлением о признании Андрея Ищука несостоятельным в суд в начале октября текущего года обратилось АО "Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства" (МСП Банк). Банк мотивирует свои требования тем, что бизнесмен задолжал ему 61,5 млн рублей. Информация об этом опубликована в КАД ВАС.
Напомним, это уже вторая попытка банкротства Андрея Ищука за 2017 год. Так, в марте с соответствующим заявлением в арбитраж выходил Дмитрий Вольнов, однако в итоге суд оставил его иск без рассмотрения.
С 2004 г. по 2007 г. Андрей Ищук был членом Совета Федерации РФ. В последние годы имя Андрея Ищука в публичном пространстве Самары не фигурировало. По информации источников Волга Ньюс, сейчас он живет за границей. Одним из крупнейших проектов бизнесмена был холдинг "ВБМ-групп", бенефициаром которого он являлся с 1994 по 2008 годы. Летом 2008 г. в самарских бизнес-структурах Андрея Ищука возникли проблемы - в ряде СМИ сообщали, что долги холдинга достигали 10 млрд рублей.
Позже, в конце 2008 г., стало известно, что все предприятия холдинга "ВБМ-групп" Андрей Ищук продал бизнесмену Сергею Мамедову, который в настоящее время является сенатором Совета Федерации РФ от Самарской области.
Последние комментарии
Дмитри, Адрей - какие-то новые имена...
Гораздо больше пользы охране труда приносит постоянная деятельность профсоюзов. далеко не каждый работодатель заинтересован в улучшении условий труда
очень странно
Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!
Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.