Минсоцдем: Новые слухи о просроченных подарках - попытка ввести жителей в заблуждение

В социальных сетях появилась информация о том, что на вкладыше с перечнем сладких изделий внутри коробки с подарками, которые выдали в самарских образовательных учреждениях, исправлена дата изготовления. Некоторые пользователи сообщают, что в дате "2017" цифру "7" исправили на "8" простой ручкой.
Представители министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области заявляют, что это не соответствует действительности. По их словам, это не более чем попытка ввести жителей губернии в заблуждение.
Для того чтобы убедиться, что сладкие изделия в новогодних подарках годны к употреблению, родители в самарском детском саду № 394 вскрыли одну из коробок.
Все оказалось в соответствии с нормой. Цифра "2018" на бирке отпечатана типографским способом и превышения срока годности нет. Были также осмотрены все кондитерские изделия, входящие в подарок, там тоже нарушений не обнаружено.
"Подарок в этот раз в новой упаковке, на ней нанесена символика чемпионата мира по футболу. Он даже по виду не такой, как в прошлом году, — рассказала мама одного из воспитанников Ирина Беспалова. — Видно, что его никто дополнительно не вскрывал. Есть бирка, где указаны состав кондитерских изделий и срок годности — до 15 февраля 2018 года".
Официальный аккаунт Самарского минсоцдема отреагировал на сообщение в социальной сети и вместе с инициативными мамами провел выборочную проверку врученных коробок с конфетами. Процесс засняли на видео и выложили на аккаунте ведомства, а также в комментариях паблика, где появилось сообщение.
Последние комментарии
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
где её вернули?как не было воды так и нет
ну вот, хоть здесь редактор нормальный.
Розетки для гаджетов - очень актуальны. Редкая утка нынче без навигатора летает, а лебеди без смартфонов и вовсе никуда)
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.