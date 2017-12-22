Минсоцдем: Новые слухи о просроченных подарках - попытка ввести жителей в заблуждение

В социальных сетях появилась информация о том, что на вкладыше с перечнем сладких изделий внутри коробки с подарками, которые выдали в самарских образовательных учреждениях, исправлена дата изготовления. Некоторые пользователи сообщают, что в дате "2017" цифру "7" исправили на "8" простой ручкой.

Юрий Рожин об итогах проверки: "Конфеты свежие, произошла техническая ошибка" В четверг, 14 декабря, в пресс-центре правительства Самарской области прошел брифинг врио вице-губернатора - руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области Юрия Рожина.

Представители министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области заявляют, что это не соответствует действительности. По их словам, это не более чем попытка ввести жителей губернии в заблуждение.

Для того чтобы убедиться, что сладкие изделия в новогодних подарках годны к употреблению, родители в самарском детском саду № 394 вскрыли одну из коробок.

Все оказалось в соответствии с нормой. Цифра "2018" на бирке отпечатана типографским способом и превышения срока годности нет. Были также осмотрены все кондитерские изделия, входящие в подарок, там тоже нарушений не обнаружено.

"Подарок в этот раз в новой упаковке, на ней нанесена символика чемпионата мира по футболу. Он даже по виду не такой, как в прошлом году, — рассказала мама одного из воспитанников Ирина Беспалова. — Видно, что его никто дополнительно не вскрывал. Есть бирка, где указаны состав кондитерских изделий и срок годности — до 15 февраля 2018 года".

Официальный аккаунт Самарского минсоцдема отреагировал на сообщение в социальной сети и вместе с инициативными мамами провел выборочную проверку врученных коробок с конфетами. Процесс засняли на видео и выложили на аккаунте ведомства, а также в комментариях паблика, где появилось сообщение.