За 2017 год в сторону Самары надвинуты 224 м металлоконструкций Фрунзенского моста

С начала процесса надвижки Фрунзенского моста, который стартовал в апреле 2017 г., металлоконструкции пролета смещены в сторону Самары уже на 224 метра.

Об этом сообщили в пресс-службе компании АО "Стройтрансгаз", которая ведет строительство.

Сейчас масштабная стройка Фрунзенского моста активно ведется на обоих берегах реки Самары. На левом строители последовательно собирают металлоконструкции для предстоящего пятого этапа надвижки пролетного строения, 250-метровая конструкция весом 3,1 тыс. т смещена в сторону правого берега уже на 224 метра.

Всего центральный сегмент, располагающийся между опорами №2 и №7, в соответствии с измененным проектным решением, будет состоять из 11 частей общей длиной 559,7 м.

Параллельно продолжается устройство двух русловых опор в бухте Новая гавань. На опоре №3 завершается возведение стоек, ведется устройство цокольной части на конструктиве №4. По завершении данных работ все восемь опор Фрунзенского моста через реку Самару будут полностью готовы.

Также строители продолжают подготовительные и строительно-монтажные работы на съездах развязки левобережного транспортного узла с выходом на ул. Шоссейную, всего их будет построено восемь. Здесь уже возведены все железобетонные опоры путепровода на съезде С-3, устройство пролетного строения в связи с технологическими особенностями начнется при наступлении положительных температур воздуха.

Помимо строительства развязки, на левом берегу ведется укрепление откосов железобетонными плитами на основном ходе будущей автомобильной дороги. Параллельно идут работы по сооружению подпорной стены одного из десяти съездов развязки со стороны ул. Фрунзе.

Напомним, контракт на возведение Фрунзенского моста был заключен в октябре 2015 года. 20 ноября в Самаре состоялась торжественная церемония старта строительства мостового перехода "Фрунзенский". Проект строительства включает возведение шестиполосного сталежелезобетонного моста через реку Самару (длина - 667 м, ширина проезжей части - 22 м), железобетонного моста через заболоченное озеро Банное (длина - 79,6 м), строительство двух транспортных развязок на ул. Шоссейной и ул. Фрунзе, пять подпорных стен из монолитного железобетона и путепровод длиной более 70 м, который будет расположен на съезде над автодорогой основного хода. Общая протяженность новой автомобильной трассы составит 2,67 км.