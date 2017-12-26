Авиаагрегат передумал заключать мировое соглашение с Геннадием Кулаковым

Запланированное на 26 декабря собрание кредиторов в рамках дела о банкротстве экс-гендиректора АО "Авиаагрегат" Геннадия Кулакова не состоялось.

По информации единого федерального реестра сведений о банкротстве, на собрании планировалось обсудить только один вопрос - о заключении мирового соглашения.

Как рассказал Волга Ньюс финансовый управляющий Кулакова Александр Скопинцев, собрание не удалось провести в связи с неявкой единственного кредитора - АО "Авиаагрегат". При этом, по словам Скопинцева, именно Авиаагрегат был инициатором и проведения этого собрания, и включения в повестку вопроса о заключении мирового соглашения.

В Авиаагрегате ход банкротства Геннадия Кулакова не комментируют. Почему представители компании не пришли на собрание, финансовый управляющий пояснить не смог. Геннадий Кулаков сообщил, что его адвокаты пытались связаться с представителями завода, но их телефоны не отвечали. Также он отметил, что задолженность перед Авиаагрегатом прежде была погашена третьими лицами, как и судебные расходы.

Дело о банкротстве Геннадия Кулакова самарский арбитраж начал в середине мая 2017 г. по заявлению АО "Авиаагрегат". Задолженность Кулакова на заводе обосновывали ущербом, "причиненным предприятию в связи с утратой имущественного права на земельный участок".

Напомним, в ноябре 2015 г. Геннадий Кулаков был признан виновным в "злоупотреблении полномочиями" и "присвоении или растрате" и приговорен к двум годам в колонии общего режима и штрафу в размере 750 тыс. рублей. Наказание Кулаков уже отбыл.

По версии суда и следствия, Геннадий Кулаков, являясь гендиректором Авиаагрегата (этот пост он покинул в 2011 г., а в 2012 г. в отношении него было возбуждено уголовное дело), в 2008 г. заключил сделки по продаже 17 зданий, входящих в имущественный комплекс завода, по заниженной цене ООО "Р-инвест" (учредителем общества являлась родственница Кулакова). Имущество завода было реализовано за 4,5 млн руб., тогда как его рыночная стоимость на момент продажи оценивалась в 37,76 млн рублей. Таким образом, ущерб, причиненный предприятию действиями Кулакова по продаже имущества, был оценен в 33,2 млн рублей. В апреле 2016 г. эту сумму Геннадий Кулаков перечислил на расчетный счет Авиаагрегата, что подтверждали и на самом предприятии.

Помимо ущерба от продажи недвижимости, представители Авиаагрегата в рамках гражданского производства взыскивали с него также ущерб, связанный с утратой имущественных прав на земельный участок площадью 26,8 тыс. кв. м, на котором находились проданные 17 объектов недвижимости.

Представители предприятия обосновывали свои требования тем, что якобы "право на земельный участок безвозмездно перешло от ОАО "Авиаагрегат" к ООО "Р-Инвест" при продаже объектов недвижимости, что позволило последнему зарегистрировать за собой право собственности на указанный земельный участок".

Самарский областной суд оценил ущерб Авиаагрегата в 73,5 млн руб. и постановил взыскать эту сумму с Геннадия Кулакова. В рамках исполнительного производства взыскание части долга Кулакова было обращено на находящиеся на расчетном счете Авиаагрегата принадлежащие ему 16,2 млн рублей. Соответственно, установленная судебными решениями непогашенная задолженность Геннадия Кулакова перед Авиаагрегатом на момент подачи заявления о признании его банкротом составляла 57,3 млн рублей.

В счет уплаты этого долга в конце августа текущего года Павел Кулаков перевел на расчетный счет предприятия 33,8 млн руб., Алла Окунева - 23,5 млн рублей. Указанные лица, как пояснял прежде финансовый управляющий Геннадия Кулакова, являются детьми должника.

В связи с этим в суд в рамках дела о банкротстве было подано ходатайство о процессуальном правопреемстве кредиторов - замене Авиаагрегата на Павла Кулакова и Аллу Окуневу.