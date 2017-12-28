МегаФон построил в Самаре новую скоростную сеть с "пробивным" Интернетом

МегаФон завершил строительство "двойной" сети 4G в Самаре. За пять месяцев оператор установил в областном центре 182 базовые станций, работающие сразу на двух частотах — 2600 и 1800 МГц. Это позволило значительно увеличить скорости мобильного Интернета внутри помещений и в районах с плотной застройкой.

Базовые станции с "повышенным проникновением" обеспечили для абонентов мобильный Интернет практически на всей территории Самары, даже там, где ранее были доступны только 2G и 3G-сети. Результаты этого технического проекта были видны еще до его завершения: так, с сентября по ноябрь 2017 года трафик в сети 4G вырос на 43%. За это же время на территории города на 40% увеличилось количество мобильных устройств с поддержкой четвертого поколения.

"Высокие скорости Интернета в сочетании с отличной проникающей способностью новых базовых станций в помещениях — вот главные причины "миграции" абонентов и генерируемого ими трафика из сети 3G в скоростную сеть 4G. Даже средние скорости в областном центре теперь составляют порядка 25-30 Мбит/с. Это новый уровень цифрового комфорта для наших абонентов", — комментирует директор Самарского отделения МегаФона Максим Токаренко.