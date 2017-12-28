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Интернет Транспорт и связь

МегаФон построил в Самаре новую скоростную сеть с "пробивным" Интернетом

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МегаФон завершил строительство "двойной" сети 4G в Самаре. За пять месяцев оператор установил в областном центре 182 базовые станций, работающие сразу на двух частотах — 2600 и 1800 МГц. Это позволило значительно увеличить скорости мобильного Интернета внутри помещений и в районах с плотной застройкой.

Базовые станции с "повышенным проникновением" обеспечили для абонентов мобильный Интернет практически на всей территории Самары, даже там, где ранее были доступны только 2G и 3G-сети. Результаты этого технического проекта были видны еще до его завершения: так, с сентября по ноябрь 2017 года трафик в сети 4G вырос на 43%. За это же время на территории города на 40% увеличилось количество мобильных устройств с поддержкой четвертого поколения.

"Высокие скорости Интернета в сочетании с отличной проникающей способностью новых базовых станций в помещениях — вот главные причины "миграции" абонентов и генерируемого ими трафика из сети 3G в скоростную сеть 4G. Даже средние скорости в областном центре теперь составляют порядка 25-30 Мбит/с. Это новый уровень цифрового комфорта для наших абонентов", — комментирует директор Самарского отделения МегаФона Максим Токаренко.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 28 мая 2014 10:11 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.

Thought Mind 27 мая 2014 17:32 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...

Африкантова Екатерина 27 мая 2014 10:14 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...

Ivan Parshnev 26 мая 2014 17:37 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )

Африкантова Екатерина 26 мая 2014 08:47 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???

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