Сызранский НПЗ сократил выбросы в атмосферу на 5,8%

Экологические проекты Сызранского НПЗ (дочернее общество НК "Роснефть") улучшают состояние окружающей среды в Самарской области. На предприятии особое внимание уделяют природоохранной деятельности. Это одно из приоритетных направлений развития СНПЗ.

Как подчеркнул начальник управления охраны окружающей среды и очистных сооружений АО "Сызранский НПЗ" Павел Ишеев, реализация природоохранных проектов дает хороший эффект: только за последние три года выбросы предприятия в атмосферу сократились на 5,8%, а сбросы сточных вод — на 7,2%.

Сегодня СНПЗ с большим запасом перекрывает установленные природоохранные нормативы. Однако это не предел.

На предприятии продолжается модернизация. С 2015 года Сызранский НПЗ выпускает автобензин и дизель только высшего экологического класса Евро-5. Наиболее значимый из модернизационных проектов — строительство комплекса каталитического крекинга FCC, проект которого разработан на основе самых современных технологий и с учетом жестких экологических требований.

После пуска комплекса FCC из технологической цепочки будет выведен из эксплуатации ряд физически и морально устаревших установок. Из избыточного сероводорода будет вырабатываться полезный товарный продукт на установке по производству элементарной гранулированной серы, которая сейчас строится.

На Сызранском НПЗ продолжают оборудовать понтонами нефтяные резервуары. Это позволяет кардинально сократить испарение в атмосферу легких фракций. К настоящему времени оборудованы 25 резервуаров, еще 6 понтонов будут установлены в ближайшее время.

На выполнение экологических требований ориентированы и объекты общезаводского хозяйства. В частности, Павел Ишеев обратил внимание на то, что заранее, до пуска комплекса FCC, завершится реконструкция блока биологической очистки сточных вод и он будет введен в эксплуатацию.

"Работа сооружений биологической очистки сточных вод после реконструкции будет основана на применении технологии мембранного биореактора. Сегодня это самая передовая и быстро развивающаяся технология очистки воды. Она дает возможность выполнить самые жесткие, в том числе и перспективные требования к качеству сбрасываемой воды", — рассказала ведущий инженер отдела охраны окружающей среды АО "Сызранский НПЗ" Нина Скворцова.

Одно из направлений минимизации воздействия на окружающую среду — максимальное сокращение забора воды из водоемов, рассказывает Павел Ишеев. С этой целью на СНПЗ увеличивают мощность системы оборотного водоснабжения. В 2017 году выполнена реконструкция блоков оборотного водоснабжения БОВ-3, БОВ-4. Они охлаждают и подают оборотную воду на технологические установки. В составе строящегося комплекса FCC также будет построен локальный блок оборотного водоснабжения.

Сейчас идет реконструкция установки физико-химической очистки стоков, что в значительной мере повысит эффективность работы природоохранных процессов. Планируется замена открытых сооружений по механической очистке стоков на закрытый подземный резервуар объемом 5 тыс. куб. м.

Нина Скворцова отметила, что водозабор Сызранского НПЗ находится ниже по течению, чем заводской водосброс. Это еще одно подтверждение высокой степени очистки сточных вод.

Специалисты-экологи СНПЗ строго контролируют состояние окружающей среды как на территории предприятия, так и в районах, непосредственно прилегающих к нему. В 2016 году развернута автоматизированная система экологического мониторинга — три стационарных автоматических экологических поста, лаборанты контролируют ситуацию круглосуточно. Все три — на границе санитарно-защитной зоны предприятия.

По словам Нины Скворцовой, на постах наблюдения за состоянием воздушной среды ведутся в непрерывном режиме. А если есть необходимость, то по обращениям граждан выезжает и выполняет экспресс-анализ состава воздушной среды передвижная экологическая лаборатория СНПЗ.

Как рассказал Павел Ишеев, у передвижной лаборатории есть и ежедневное плановое задание на проведение исследований. Маршрут движения составляется в зависимости от погодных условий, направления ветра и производственной необходимости. За смену инженеры-экологи выполняют не менее четырех плановых анализов состояния воздушной среды. Экологическая обстановка вокруг Сызранского НПЗ — под постоянным контролем.