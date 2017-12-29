В 2017 году сельхозтоваропроизводителями области будет получено 5,6 млрд рублей прибыли

По оценке облминсельхоза области, в 2017 г. с/хпроизводителями региона будет получено 5,6 млрд руб. прибыли до налогообложения при уровне рентабельности 24,1%.

Областное аграрное ведомство подвело предварительные итоги развития АПК Самарской области в 2017 г. и сообщило о планах на 2018 год.

В 2017 г. на финансирование сельского хозяйства региона направлены средства в объеме 4 млрд руб., в том числе за счет областного бюджета — 2,7 млрд руб., за счет федерального бюджета — 1,3 млрд рублей. По состоянию на 18 декабря 2017 г. бюджетные средства на развитие АПК доведены до получателей в объеме 3,6 млрд руб. (91,3%), в том числе средства областного бюджета в размере 2,5 млрд. рублей (91,8%), федерального бюджета — 1,1 млрд рублей (90,2%).

Объем произведенной продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий за январь — сентябрь

2017 года составил 89,6 млрд руб. (116,8% в сопоставимой оценке к уровню аналогичного периода прошлого года).

Растениеводство

По итогам 2017 г. собран высокий урожай — намолочено более 2,7 млн т зерна при средней урожайности более 25 ц/га (в чистом весе). Шесть районов превысили рубеж намолота зерна в 150 тыс. тонн. В специализированных хозяйствах собрано около 130 тыс. т картофеля и более 106 тыс. т овощных культур открытого грунта.

По оперативным данным, на 22 декабря 2017 г. убрано 502,5 тыс. га подсолнечника (86%), собрано 627,9 тыс. тонн маслосемян при средней урожайности 12,5 ц/га.

По предварительным итогам, в 2017 г. приобретено 350 тракторов, 155 зерноуборочных комбайнов, 8 ед. кормоуборочных комплексов и комбайнов и другой техники на сумму более 3,1 млрд. рублей.

В текущем году сельскохозяйственными товаропроизводителями Самарской области введено в эксплуатацию 1,1 га орошаемых земель.

По итогам работы за 2017 г. планируется, что площадь неиспользуемой пашни сократится до 117 тыс. гектаров.

Для повышения эффективности производства продукции растениеводства и создания дополнительных импульсов для развития отрасли запланирована реализация следующих мероприятий:

Дальнейший ввод в оборот ранее неиспользуемой пашни;

Развитие селекции и семеноводства;

Сохранение и восстановление плодородия пашни;

Развитие тепличного овощеводства;

Строительство новых и реконструкция действующих зернохранилищ и элеваторов;

Модернизация машинотракторного парка;

Развитие мелиорации земель.

Животноводство

В этом году в молочном животноводстве наблюдается положительная динамика. По состоянию на 1 декабря 2017 г. поголовье коров увеличилось на 464 головы и составило 110,4 тыс. голов (100,4% к аналогичному периоду прошлого года).

По итогам 10 месяцев 2017 г. по темпу роста поголовья коров Самарская область находится на 2 месте в Приволжском федеральном округе. Область вошла в число трех регионов, не допустивших снижения поголовья коров во всех категориях хозяйств.

Валовой надой молока на 1 декабря 2017 г. в хозяйствах всех категорий составил 423,5 тыс. тонн (101,4% к аналогичному периоду прошлого года).

По оценке, надой молока в расчете на одну корову молочного стада увеличился с 5,2 т в 2016 г. до 5,3 т в 2017 г. (на 2,1%).

Объем производства скота и птицы, по оценке, составит 150 тыс. тонн.

Основной задачей министерства в отрасли животноводства на ближайшую перспективу является повышение уровня самообеспеченности региона продуктами животного происхождения.

В настоящее время в Самарской области реализуется ряд инвестиционных проектов, направленных на повышение уровня обеспеченности населения региона молоком и мясом местного производства, реализация которых позволит обеспечить:

дополнительный прирост производства молока на 68,6 тыс. т;

увеличение поголовья коров молочной продуктивности на 9,8 тыс. голов;

увеличение производства крупного рогатого скота на убой в живом весе на 2,8 тыс. тонн.

Также в 2018 г. будет продолжено оказание государственной поддержки производителям молока и мяса, а также на развитие племенного дела.