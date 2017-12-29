В 2017 году сельхозтоваропроизводителями области будет получено 5,6 млрд рублей прибыли

По оценке облминсельхоза области, в 2017 г. с/хпроизводителями региона будет получено 5,6 млрд руб. прибыли до налогообложения при уровне рентабельности 24,1%.
Областное аграрное ведомство подвело предварительные итоги развития АПК Самарской области в 2017 г. и сообщило о планах на 2018 год.
В 2017 г. на финансирование сельского хозяйства региона направлены средства в объеме 4 млрд руб., в том числе за счет областного бюджета — 2,7 млрд руб., за счет федерального бюджета — 1,3 млрд рублей. По состоянию на 18 декабря 2017 г. бюджетные средства на развитие АПК доведены до получателей в объеме 3,6 млрд руб. (91,3%), в том числе средства областного бюджета в размере 2,5 млрд. рублей (91,8%), федерального бюджета — 1,1 млрд рублей (90,2%).
Объем произведенной продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий за январь — сентябрь
2017 года составил 89,6 млрд руб. (116,8% в сопоставимой оценке к уровню аналогичного периода прошлого года).
Растениеводство
По итогам 2017 г. собран высокий урожай — намолочено более 2,7 млн т зерна при средней урожайности более 25 ц/га (в чистом весе). Шесть районов превысили рубеж намолота зерна в 150 тыс. тонн. В специализированных хозяйствах собрано около 130 тыс. т картофеля и более 106 тыс. т овощных культур открытого грунта.
По оперативным данным, на 22 декабря 2017 г. убрано 502,5 тыс. га подсолнечника (86%), собрано 627,9 тыс. тонн маслосемян при средней урожайности 12,5 ц/га.
По предварительным итогам, в 2017 г. приобретено 350 тракторов, 155 зерноуборочных комбайнов, 8 ед. кормоуборочных комплексов и комбайнов и другой техники на сумму более 3,1 млрд. рублей.
В текущем году сельскохозяйственными товаропроизводителями Самарской области введено в эксплуатацию 1,1 га орошаемых земель.
По итогам работы за 2017 г. планируется, что площадь неиспользуемой пашни сократится до 117 тыс. гектаров.
Для повышения эффективности производства продукции растениеводства и создания дополнительных импульсов для развития отрасли запланирована реализация следующих мероприятий:
- Дальнейший ввод в оборот ранее неиспользуемой пашни;
- Развитие селекции и семеноводства;
- Сохранение и восстановление плодородия пашни;
- Развитие тепличного овощеводства;
- Строительство новых и реконструкция действующих зернохранилищ и элеваторов;
- Модернизация машинотракторного парка;
- Развитие мелиорации земель.
Животноводство
В этом году в молочном животноводстве наблюдается положительная динамика. По состоянию на 1 декабря 2017 г. поголовье коров увеличилось на 464 головы и составило 110,4 тыс. голов (100,4% к аналогичному периоду прошлого года).
По итогам 10 месяцев 2017 г. по темпу роста поголовья коров Самарская область находится на 2 месте в Приволжском федеральном округе. Область вошла в число трех регионов, не допустивших снижения поголовья коров во всех категориях хозяйств.
Валовой надой молока на 1 декабря 2017 г. в хозяйствах всех категорий составил 423,5 тыс. тонн (101,4% к аналогичному периоду прошлого года).
По оценке, надой молока в расчете на одну корову молочного стада увеличился с 5,2 т в 2016 г. до 5,3 т в 2017 г. (на 2,1%).
Объем производства скота и птицы, по оценке, составит 150 тыс. тонн.
Основной задачей министерства в отрасли животноводства на ближайшую перспективу является повышение уровня самообеспеченности региона продуктами животного происхождения.
В настоящее время в Самарской области реализуется ряд инвестиционных проектов, направленных на повышение уровня обеспеченности населения региона молоком и мясом местного производства, реализация которых позволит обеспечить:
- дополнительный прирост производства молока на 68,6 тыс. т;
- увеличение поголовья коров молочной продуктивности на 9,8 тыс. голов;
- увеличение производства крупного рогатого скота на убой в живом весе на 2,8 тыс. тонн.
Также в 2018 г. будет продолжено оказание государственной поддержки производителям молока и мяса, а также на развитие племенного дела.
Последние комментарии
Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉
Дебильное предприятие! Зарплату не платят, руководство - идиоты, генеральный самодур и двоечник!
ух Самара городок! красивые девы в пятерочке живут, оказывается!
В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !