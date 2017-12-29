Минтранс РФ поддержал проект строительства автомагистрали "Центральная"

Проект первого этапа строительства автомагистрали "Центральная" - на участке от Ракитовского шоссе до обводной автодороги Самары - единогласно поддержан 29 декабря на заседании комиссии в Министерстве транспорта РФ.

Заседание межведомственной комиссии, посвященное отбору проектов строительства дорог в регионах России, состоялось под председательством министра транспорта РФ Максима Соколова.

Проект строительства автомагистрали по проспекту Карла Маркса в Самаре представлял первый зампредседателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Регион запросил на магистраль "Центральную" 3 млрд руб. из федерального бюджета Вопрос софинансирования строительства городского участка магистрали "Центральная" от пр. Кирова до границы Самары будет рассмотрен на заседании межведомственной комиссии при Министерстве транспорта РФ, сообщили в ФДА "Росавтодор".

Проект автомагистрали "Центральная" в Самаре в качестве идеи был сформулирован еще в 1930-е годы, а впервые появился в Генплане в 1949 г., однако до сих пор не был реализован. Вместе с тем потребность в строительстве автомагистрали возрастает с каждым годом. По данным рейтинга загруженности городов, составленного Google maps в феврале 2017 г., по количеству и протяженности пробок Самара занимает второе место после Москвы.

"По своему географическому положению Самара ограничена с двух сторон реками - Волгой и Самарой - и имеет всего шесть выездов. Для крупного мегаполиса этого недостаточно, загруженность дорог очень велика, - прокомментировал итоги заседания глава региона Дмитрий Азаров. - Строительство магистрали по ул. Карла Маркса имеет для Самары стратегическое значение. Люди ждут решения этого вопроса не один десяток лет".

Дмитрий Азаров активно лоббировал строительство магистрали, еще работая в должности главы областной столицы, и продолжил уже в статусе сенатора от Самарской области.

По проекту строительство магистрали разбито на несколько этапов.

Первый этап предусматривает работы на участке от Ракитовского шоссе до Обводной города Самары.

Второй этап охватывает участок от Ракитовского шоссе до проспекта Кирова.

Третий - проспект Карла Маркса от проспекта Кирова до набережной реки Самара.

Стоимость первого этапа строительства, без учета стоимости проектно-изыскательских работ, составляет 7,4 млрд рублей. Реализовать проект предполагается на условиях софинансирования федерального, регионального бюджетов, а также внебюджетных средств.

Проект прошел согласование комиссии и получил ее одобрение. Заключительным этапом отбора проектов станет правительственная комиссия при заместителе председателя правительства РФ Аркадии Дворковиче, на которой будет решен вопрос о выделении финансирования из федерального бюджета для реализации проекта в рамках государственно-частного партнерства.