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Дорожное строительство Транспорт и связь

Минтранс РФ поддержал проект строительства автомагистрали "Центральная"

МОСКВА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Проект первого этапа строительства автомагистрали "Центральная" - на участке от Ракитовского шоссе до обводной автодороги Самары - единогласно поддержан 29 декабря на заседании комиссии в Министерстве транспорта РФ.

Заседание межведомственной комиссии, посвященное отбору проектов строительства дорог в регионах России, состоялось под председательством министра транспорта РФ Максима Соколова.

Проект строительства автомагистрали по проспекту Карла Маркса в Самаре представлял первый  зампредседателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Регион запросил на магистраль "Центральную" 3 млрд руб. из федерального бюджета Регион запросил на магистраль "Центральную" 3 млрд руб. из федерального бюджета
Вопрос софинансирования строительства городского участка магистрали "Центральная" от пр. Кирова до границы Самары будет рассмотрен на заседании межведомственной комиссии при Министерстве транспорта РФ, сообщили в ФДА "Росавтодор".

Проект автомагистрали "Центральная" в Самаре в качестве идеи был сформулирован еще в 1930-е годы, а впервые появился в Генплане в 1949 г., однако до сих пор не был реализован. Вместе с тем потребность в строительстве автомагистрали возрастает с каждым годом. По данным рейтинга загруженности городов, составленного Google maps в феврале 2017 г., по количеству и протяженности пробок Самара занимает второе место после Москвы. 

"По своему географическому положению Самара ограничена с двух сторон реками - Волгой и Самарой - и имеет всего шесть выездов. Для крупного мегаполиса этого недостаточно, загруженность дорог очень велика, - прокомментировал итоги заседания глава региона Дмитрий Азаров. - Строительство магистрали по ул. Карла Маркса имеет для Самары стратегическое значение. Люди ждут решения этого вопроса не один десяток лет".

Дмитрий Азаров активно лоббировал строительство магистрали, еще работая в должности главы областной столицы, и продолжил уже в статусе сенатора от Самарской области.

По проекту строительство магистрали разбито на несколько этапов.

  • Первый этап предусматривает работы на участке от Ракитовского шоссе до Обводной города Самары.
  • Второй этап охватывает участок от Ракитовского шоссе до проспекта Кирова.
  • Третий - проспект Карла Маркса от проспекта Кирова до набережной реки Самара.

Стоимость первого этапа строительства, без учета стоимости проектно-изыскательских работ, составляет 7,4 млрд рублей. Реализовать проект предполагается на условиях софинансирования федерального, регионального бюджетов, а также внебюджетных средств.

Проект прошел согласование комиссии и получил ее одобрение. Заключительным этапом отбора проектов станет правительственная комиссия при заместителе председателя правительства РФ Аркадии Дворковиче, на которой будет решен вопрос о выделении финансирования из федерального бюджета для реализации проекта в рамках государственно-частного партнерства.

Гид потребителя

Последние комментарии

Иван Кутузов 24 ноября 2017 12:16 По мосту на плотине Жигулевской ГЭС пустили движение большегрузов

Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!

Иван Кутузов 24 ноября 2017 12:15 В 2018 г. на строительство трехуровневой развязки в Тольятти планируется направить 5 млрд рублей

Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.

Леонид Гришин 26 октября 2017 13:04 Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

Так там .Между путей трамвая. Плитка уже по плыла.У нас на ЛЕСНОЙ остановке.

Андрей Куропаткин 01 августа 2017 11:18 Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

А дальше больницы не только дорога, но и жизнь похоже заканчивается? 4 полосы в одну до Стара Загора будут сливаться. В районе рынка на Ташкентской /К.Маркса и так движение никакое, так туда с Московского предлагается увеличить транспортный поток. Зашибись модернизация.

иван гурьянов 27 июля 2017 19:19 Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

вы че люди в каком месте выполнено на 70% там половина ташкенской можно сказать не существует ,вообще половина города без дороги чему вы или кому верите

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