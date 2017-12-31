На Старый Новый год в филармонии выступит Ирина Крутова

13 января в 19:00 в Самарской филармонии пройдет концерт "И снова Старый Новый год…".

На сцене вместе с академическим симфоническим оркестром Самарской филармонии под управлением дирижера и аранжировщика программы — главного дирижера Санкт-Петербургского эстрадно-симфонического оркестра Андрея Медведева выступит "Звезда романса XXI века" — Ирина Крутова.

Дарование молодой певицы, ставшей победительницей международного конкурса вокалистов "Романсиада-2000", отметили все члены авторитетного жюри. Ее серебристый голос, природный актерский талант, южный темперамент (Ирина родом из казачьей станицы) и особая одухотворенность исполнения показали, что в романсовый мир входит новая интересная личность. После ее сольного концерта в Московской филармонии Алла Баянова констатировала: "Вот теперь я спокойна. Вижу, что есть, кому эстафету передать!".