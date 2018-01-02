Анастасия Павлюченкова проиграла Белинде Бенчич в матче Кубка Хопмана

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова в трех сетах проиграла швейцарке Белинде Бенчич в матче группового этапа Кубка Хопмана в Перте со счетом 1:6, 6:3, 3:6, пишет championat.com.

Поединок продолжался 1 час 59 минут. Анастасия семь раз подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала один из пяти брейк-пойнтов. На счету ее соперницы шесть эйсов, четыре двойные ошибки и три брейка.

Сборная России потерпела второе поражение на турнире, швейцарцы одержали вторую победу. 4 января россияне встретятся с японцами, а команда Швейцарии сразится со сборной США.