С 2018 года отменяются временные ограничения движения по федеральным дорогам весной

С 2018 г. отменяются временные ограничения движения по федеральным дорогам в весенний период, сообщил сайт Министерства транспорта РФ.

Минтранс России совместно с Федеральным дорожным агентством принял решение об отмене весенних временных ограничений движения, связанных со снижением несущей способности, по автомобильным дорогам федерального значения. В приказ Минтранса России от 12 августа 2011 г. № 211 внесены соответствующие изменения, которые прошли государственную регистрацию в Минюсте России.

Начиная с 2018 г. такие временные ограничения движения в весенний период вводиться не будут.

Как сообщает минртанс РФ, в настоящее время в нормативном состоянии находятся около 80% автомобильных дорог федерального значения Российской Федерации и этот показатель постоянно увеличивается. Таких результатов удалось достичь благодаря 100 процентному финансированию работ по содержанию автомобильных дорог федерального значения начиная с 2013 года, отметается в релизе.

"Отказ от весенних ограничений позволит перевозчикам более эффективно планировать свою деятельность, а также существенно снизит себестоимость доставки грузов потребителям", — подчеркнул первый заместитель министра транспорта РФ Евгений Дитрих.