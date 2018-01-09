Со станций КбшЖД в 2017 году было отправлено почти 19 млн пассажиров

За 12 месяцев 2017 г. на Куйбышевской железной дороге было отправлено 18,9 млн пассажиров (+3,6% к 2017 году), сообщил сайт магистрали.

Из общего количества пассажиров в пригородном сообщении было отправлено более 13,9 млн человек (+4,5%), в дальнем следовании — свыше 4,9 млн пассажиров (+1,3%).

В декабре прошлого года со станций Куйбышевской магистрали отправлено порядка 1,4 млн пассажиров, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено около 1 млн пассажиров (+2,9%), в дальнем следовании — 366 тыс. (+7,1%).

По итогам работы в 2017 г. показатель погрузки на Куйбышевской магистрали достиг 67,3 млн тонн. Прирост к аналогичному показателю 2016 г. составил 0,6%.

По сравнению со значениями 2016 г. произошло увеличение погрузки каменного угля в 14,7 раза, флюсов — на 50%, лесных грузов — на 39,5%, сахара — на 33,4%, зерна — на 33,2%, бумаги — на 11,9%, грузов в контейнерах — на 11,8%, химикатов и соды — на 4,1%.

По оперативным данным, грузооборот в 2017 году увеличился по сравнению с 2016 г. на 14,6% и превысил 175,6 млрд т/км.