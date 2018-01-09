Со станций КбшЖД в 2017 году было отправлено почти 19 млн пассажиров

За 12 месяцев 2017 г. на Куйбышевской железной дороге было отправлено 18,9 млн пассажиров (+3,6% к 2017 году), сообщил сайт магистрали.
Из общего количества пассажиров в пригородном сообщении было отправлено более 13,9 млн человек (+4,5%), в дальнем следовании — свыше 4,9 млн пассажиров (+1,3%).
В декабре прошлого года со станций Куйбышевской магистрали отправлено порядка 1,4 млн пассажиров, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено около 1 млн пассажиров (+2,9%), в дальнем следовании — 366 тыс. (+7,1%).
По итогам работы в 2017 г. показатель погрузки на Куйбышевской магистрали достиг 67,3 млн тонн. Прирост к аналогичному показателю 2016 г. составил 0,6%.
По сравнению со значениями 2016 г. произошло увеличение погрузки каменного угля в 14,7 раза, флюсов — на 50%, лесных грузов — на 39,5%, сахара — на 33,4%, зерна — на 33,2%, бумаги — на 11,9%, грузов в контейнерах — на 11,8%, химикатов и соды — на 4,1%.
По оперативным данным, грузооборот в 2017 году увеличился по сравнению с 2016 г. на 14,6% и превысил 175,6 млрд т/км.
Последние комментарии
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.
Хакимова вводит общественность в заблуждение, с помощью некомпетентных СМИ, не удосужившихся даже прочитать решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.
Не вводите общественность в заблуждение! Прочитайте решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.