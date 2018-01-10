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Занятость Экономическая политика

Самарская область занимает 4 место в РФ по количеству рабочих мест со спецоценкой условий труда

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области активно проводится специальная оценка условий труда, сообщает министерство труда, занятости и миграционной политики региона.

По количеству рабочих мест, на которых проведена данная оценка, Самарская область занимает 4 место в РФ и 1 место в ПФО.

По итогам 2017 г. ожидается рост количества рабочих мест, на которых проведена оценка условий труда, до 460 тыс., что составит около 60% от общего количества замещенных рабочих мест в Самарской области.

Так, по итогам Международной специализированной выставки "Безопасность и охрана труда - 2017" по уровню соблюдения трудового законодательства Самарская область вошла в десятку лидеров.
В 2017 г. заключены 10 соглашений о сотрудничестве между регправительством и Советами по профессиональным квалификациям в сферах машиностроения, управления персоналом, агропромышленного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, ракетно-космической деятельности, сварки, нефтегазового комплекса, финансового рынка, офисной и административной деятельности, химического и биотехнического комплекса.

В стадии заключения находится соглашение с Советами по профессиональным квалификациям в электроэнергетике, автомобилестроении, наноиндустрии, сфере информационных технологий.

По числу аккредитованных центров оценки квалификации регион занимает 5 место по России и 2 место - по ПФО. На текущий момент число лиц, прошедших независимую оценку квалификаций в Самарской области, составляет более 400 человек.

"В планах на следующий год, помимо работы по основным направлениям, можно выделить усиление контрольно-надзорной деятельности по приему на работу инвалидов в пределах установленной квоты. Особое внимание будет также уделено реализации проекта по повышению производительности труда и дальнейшему развитию национальной системы квалификаций в регионе", - сообщила врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Ксения Устинова 29 августа 2012 20:00 За неделю в регионе численность безработных сократилась на 126 человек

нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают

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