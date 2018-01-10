Самарская область занимает 4 место в РФ по количеству рабочих мест со спецоценкой условий труда

В Самарской области активно проводится специальная оценка условий труда, сообщает министерство труда, занятости и миграционной политики региона.

По количеству рабочих мест, на которых проведена данная оценка, Самарская область занимает 4 место в РФ и 1 место в ПФО.

По итогам 2017 г. ожидается рост количества рабочих мест, на которых проведена оценка условий труда, до 460 тыс., что составит около 60% от общего количества замещенных рабочих мест в Самарской области.

Так, по итогам Международной специализированной выставки "Безопасность и охрана труда - 2017" по уровню соблюдения трудового законодательства Самарская область вошла в десятку лидеров.

В 2017 г. заключены 10 соглашений о сотрудничестве между регправительством и Советами по профессиональным квалификациям в сферах машиностроения, управления персоналом, агропромышленного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, ракетно-космической деятельности, сварки, нефтегазового комплекса, финансового рынка, офисной и административной деятельности, химического и биотехнического комплекса.

В стадии заключения находится соглашение с Советами по профессиональным квалификациям в электроэнергетике, автомобилестроении, наноиндустрии, сфере информационных технологий.

По числу аккредитованных центров оценки квалификации регион занимает 5 место по России и 2 место - по ПФО. На текущий момент число лиц, прошедших независимую оценку квалификаций в Самарской области, составляет более 400 человек.

"В планах на следующий год, помимо работы по основным направлениям, можно выделить усиление контрольно-надзорной деятельности по приему на работу инвалидов в пределах установленной квоты. Особое внимание будет также уделено реализации проекта по повышению производительности труда и дальнейшему развитию национальной системы квалификаций в регионе", - сообщила врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина.