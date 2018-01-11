Депутат Госдумы просит Генпрокуратуру проверить связь самарских силовиков с ОПГ "Законовские"

Во вторник, 9 января, депутат Госдумы Андрей Луговой обратился к генеральному прокурору Юрию Чайке с запросом, в котором просит провести проверку в порядке надзора за следствием и дознанием по делам ОПГ "Законовские" (другое название — "Барыги"), которые проводят ФСБ и СКР по фактам превышения должностных полномочий высокопоставленными силовиками Самарской области, пишет rbc.ru.

Факт проверки действующих сотрудников МВД и СК на связь с ОПГ подтвердили источники издания, знакомые с материалами дела.

Депутатский запрос был написан, после того как в августе прошлого года на имя Лугового, который входит в думский комитет по безопасности и противодействию коррупции, поступило заявление от жителя Самарской области.

Самарская система правосудия сделала новогодний подарок киллеру Куйбышевский районный суд Самары вынес приговор Денису Ковегину, которого обвиняли в убийстве бизнесмена Вадима Винокурова.

"Я прошу генерального прокурора проверить деятельность бывшего руководителя следственного отдела по Промышленному району управления СК России по Самарской области Олега Трухмана и начальника Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Самарской области Вадима Нещадимова на предмет возможного укрывательства преступлений ОПГ "Законовские" и фабрикации уголовных дел в отношении невинных людей", — рассказал РБК Луговой.

Напомним, 8 декабря на районе дома № 27 по ул. Советской Армии в Самаре сотрудники регионального УФСБ России задержали при получении взятки прокурора Безенчукского района области Андрея Павлова. И начали проверку действий начальника Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Самарской области Вадима Нещадимова.

"Нещадимов вел уголовное дело троих журналистов, которые были осуждены по весьма спорному обвинению за тексты, касающиеся деятельности ОПГ "Законовские", — отметил Луговой. Он имел в виду самарских блогеров Дмитрия Бегуна, Наталью Миронову и Олега Иванца, которые в 2016 г. получили сроки за вымогательство 3 млн руб. у руководителя компании "Современные медицинские технологии" Сергея Шатило.

Депутат требует проверить факты, свидетельствующие о причастности силовиков к деятельности преступной группировки "Законовские". В запросе Лугового говорится, что Олег Трухман и Вадим Нещадимов умышленно скрыли явку с повинной киллера Натальи Солдатовой, убитой в результате незаконного раздела собственности. Также Луговой требует проверить, каким образом члены ОПГ "Законовские", совершившие нападение на чиновника самарской мэрии Ильина, "отвечавшего за сокращение объектов уличной торговли в Самаре, избежали наказания, а вместо них за нападение были осуждены подставные лица".

С 2013 по 2015 гг. Нещадимов занимал должность начальника управления уголовного розыска ГУВД по Самарской области. Источник, знакомый с материалами расследования, сообщил, что оба силовика продолжают работать в правоохранительных органах.

"Олег Трухман понижен в должности до криминалиста, а Нещадимов остается начальником Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Самарской области", — добавил источник.

"Нещадимов снял с оперативного учета представителей ОПГ "Законовские", сообщил изданию источник, знакомый с материалами следствия. Эту информацию подтвердил источник в Следственном комитете России, который также сообщил, что участников группировки "Законовские" проверяют на причастность к различным преступлениям.

"Их деятельность насчитывает более десятка тяжких и особо тяжких преступлений, в первую очередь это убийства, вымогательства и нанесение побоев", — рассказал источник в СКР. По его словам, ряд уголовных дел о преступлениях банды, совершенных в прошлые годы, был приостановлен под различными предлогами.

"В настоящее время в Следственном комитете России, а также в территориальном управлении СКР возобновлено предварительное расследование этих дел, по результатам которого будет решаться вопрос об объединении их в одно производство и квалификации по ст. 210 УК России (создание организованного преступного сообщества)", — сообщил источник.

По информации источника в территориальном отделе полиции, ОПГ "Законовские" появилась в 90-e годы. "Тогда лидером ОПГ являлся Александр Законов, — рассказал источник. — "Законовские" контролировали крупнейший в Самарской области Кировский вещевой рынок и ряд коммерческих предприятий". В декабре 2004 г. Законова застрелили, после чего лидером ОПГ стал Алексей Рыжов, бывший телохранитель Законова. "Умершего в 2016 г. Рыжова сменил Сергей Гафуров", — добавил источник.

Собеседник из СКР утверждает, что ОПГ "Законовские" представляла собой военизированно-криминальную структуру. "Группировка состояла из бывших спецназовцев, которые кичились принадлежностью к "Законовским". Самарские силовики закрывали на деятельность группировкии глаза, — рассказал изданию источник.

В августе 2017 г. третий отдел по расследованию особо важных дел следственного управления по Самарской области СКР возбудил уголовное дело в отношении бизнесмена Сергея Гафурова, которого обвинили в подготовке убийства Владимира Изумрудова, сообщил собеседник из следственного комитета. Тогда же сотрудники УФСБ по Самарской области задержали активных участников группировки "Законовские" — Сергея Гафурова, Дениса Ковегина и Радика Хайретдинова, сообщали в региональном управлении СКР. В декабре суд приговорил Ковегина к лишению свободы сроком на девять лет, а Хайретдинова — на полтора года лишения свободы условно.

В ходе следственных действий участники группировки заявили, что Гафуров организовал в 2010 г. вооруженное нападение на самарский рынок "Коникс", в результате которого погибли четыре человека. В своих показаниях задержанные называют Гафурова лидером "Законовских". Сейчас Гафуров ждет приговора в СИЗО Самары, добавил источник.

У Гафурова при задержании изъяли около 20 млн рублей. Также при следственных действиях был обнаружен схрон оружия: три противотанковые гранаты РПГ-18, реактивный пехотный огнемет "Шмель", два автомата АК-74 и четыре магазина к ним, мелкокалиберная винтовка ТОЗ-12, четыре выстрела к гранатомету ВОГ-25, а также светошумовые гранаты, запалы к боевым гранатам, сигнальные мины, 4 кг пластида и более тысячи патронов разного калибра, сообщало следственное управление СКР России по Самарской области.