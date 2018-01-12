Средняя стоимость страхового полиса в Самарской области равна 8,5 тыс. рублей

Самарская область вошла в десятку регионов-лидеров по сбору страховых премий. Об этом сообщает Всероссийский союз страховщиков (ВСС).

В рейтинге Самарская область занимает седьмое место.

Средняя стоимость страхового полиса в регионе составляет 8,5 тыс. рублей. За девять месяцев 2017 года страховые компании региона собрали 17,6 млрд руб. в качестве страховых премий (доля рынка 1,8%, темпы прироста 19,6%), выплаты составили 6,3 млрд руб., уровень страховых выплат составил 35.7%.

"На первую десятку регионов-лидеров по сборам страховых премий в РФ пришлось 72,6% объема премий, полученных страховщиками за этот период. И большая часть — это традиционно столица. Доля заключенных договоров в этих регионах составила 63,3% от общего числа полисов по России", — сообщил президент ВСС Игорь Юргенс.

В десятку регионов-лидеров по сбору страховых премий вошла Челябинская область, покинул десятку Ханты-Мансийский автономный округ. В тройке лидеров остались Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В пятерку лидеров по сбору премий вошли также г. Санкт-Петербург с показателем сборов 61,9 млрд рублей, долей рынка 6,4% и темпами прироста 4,7%, Республика Татарстан (19,5 млрд рублей, доля 2%, сокращение премий на 1,4%), Краснодарский край (18,5 млрд рублей, доля 1,9%, прирост премий 1%).