Международный аэропорт Курумоч начал эксплуатировать новую взлетно-посадочную полосу

Международный аэропорт Курумоч приступил к эксплуатации второй взлетно-посадочной полосы (ИВПП-2), запущенной после реконструкции. Первым рейсом, совершившим посадку на обновленную ИВПП, стал рейс авиакомпании "Ямал" из Ростова-на-Дону 31 декабря 2017 года.
На протяжении новогодних каникул прием и отправка воздушных судов осуществлялись на новой инфраструктуре, с начала года было совершено более 600 взлетно-посадочных операций. На аэродроме установлено новое современное оборудование по III А категории в соответствии с нормам ИКАО, позволяющее производить полеты в любое время и при практически любых погодных условиях.
Сообщается, что ИВПП-2 имеет протяженность 3001 метр и ширину 45 метров, PCN (классификационное число прочности покрытия) 82/R/C/X/T, покрытие полосы - асфальтобетон. Указанные характеристики ИВПП-2 позволяют эксплуатировать практически все современные дальнемагистральные воздушные суда типа Boing-777 и Airbus-340, что создает возможность для перевозки пассажиров данного региона с комфортом на более дальние расстояния без транзита в крупных городах.
Ожидается, что реконструкция аэропортовой инфраструктуры обеспечит рост пропускной способности аэропорта Самары и требуемый уровень безопасности полетов.
Последние комментарии
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.
Хакимова вводит общественность в заблуждение, с помощью некомпетентных СМИ, не удосужившихся даже прочитать решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.
Не вводите общественность в заблуждение! Прочитайте решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.